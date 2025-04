Wspólny bilet ZTM-KM-WKD przedłużony o trzy lata

Biletomat WKD Źródło: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał na kolejne trzy lata umowy z Kolejami Mazowieckimi i z Warszawską Koleją Dojazdową na wspólny bilet. Obowiązuje on w Warszawie i sąsiadujących ze stolicą gminach.

Do końca marca 2028 roku nadal będzie można korzystać z działającego już od 20 lat jednego biletu obowiązującego w warszawskiej komunikacji miejskiej, w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dzięki ofercie wspólnego biletu ZTM-KM-WKD pasażerowie z biletem ZTM dobowym lub dłuższym, biletem seniora i dużej rodziny mogą jeździć pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w określonej strefie – bez konieczności kupowania dodatkowego biletu na pociąg.

Trzyletnia umowa

"Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD to nie tylko wygoda w codziennych podróżach, ale także wymierne korzyści finansowe – rocznie można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Nie bez znaczenia jest również aspekt ochrony środowiska – transport szynowy uznawany jest za najbardziej ekologiczny" – zaznaczyła dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

Kolejne umowy miasta z Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową zostały zawarte na trzy lata – od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2028 roku.

"Wartość porozumienia z Kolejami Mazowieckimi to ponad 828 mln zł brutto (w tym roku ponad 206 mln zł brutto), a z WKD – 66 mln zł brutto (z czego w tym roku ponad 15 mln zł brutto)" – przekazał Kunert.

Strefa obowiązywania wspólnego biletu

Na podstawie nowego porozumienia pasażerowie będą mogli korzystać z oferty wspólnego biletu ZTM-KM-WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na terenie aglomeracji ograniczonym stacjami: Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Mokry Ług, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina – na podstawie biletów ważnych w I strefie biletowej.

A także na odcinkach leżących w II strefie biletowej ZTM: Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków, Warszawa Gołąbki – Płochocin, Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek, Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski, Warszawa Zacisze – Wilno – Zagościniec, Warszawa Mokry Ług – Zagościniec, Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna, Warszawa Falenica – Otwock Śródborów, Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne i Legionowo Przystanek – Legionowo Piaski, na podstawie biletów ważnych w I i II lub w II strefie biletowej ZTM.

Dodatkowo bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe honorowane będą w pociągach KM obsługujących połączenia kolejowe z Lotniskiem Chopina wyłącznie na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina.

Z pociągów WKD można korzystać na obszarze ograniczonym stacjami Warszawa-Śródmieście WKD – Opacz.

"Strefa sięga kilkunastu kilometrów poza Warszawę"

"Strefa obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM-WKD sięga kilkunastu kilometrów poza Warszawę. Mieszkańcy gmin sąsiadujących ze stolicą mogą dojechać do jednej ze stacji skomunikowanej z warszawską komunikacją i przesiąść się do tramwaju, autobusu lub metra, którymi mogą 'rozjechać się' po całej stolicy; zwłaszcza że dzięki dopłatom gmin mogą kodować bilety metropolitalne (30– lub 90–dniowe) w niższej cenie" – przekazał Kunert.

Zielono-białe pociągi mazowieckiego przewoźnika zatrzymują się w samym sercu Warszawy – na stacji Warszawa Śródmieście i w pobliżu stacji obu linii metra: Centrum, Dworzec Gdański, Stadion Narodowy, Dworzec Wileński, Młynów.

W stolicy pociągi KM są dopełnieniem miejskiej sieci komunikacyjnej w centrum Warszawy i na jej obrzeżach – bo jeżdżą w Wawrze, Białołęce, Targówku, Ursynowie, Ursusie i Włochach. Połączenia KM uzupełniają się z warszawską SKM – sięgają dalej w głąb województwa, a na wspólnych z SKM odcinkach tras, tam, gdzie jest najwięcej pasażerów, pociągi na stacjach pojawiają się częściej.

Działa od 2005 roku

"Oferta wspólnego biletu ZTM-KM-WKD z Kolejami Mazowieckimi działa w aglomeracji warszawskiej od 2005 roku, czyli już 20 lat. Na początku współpraca obejmowała tylko jedną trasę, między Dworcem Wschodnim a Ursusem. To był strzał w dziesiątkę i już w następnym roku można było z jednego biletu korzystać w całej Warszawie. Oferta przez cały czas się rozwijała i przyciągała coraz większą liczbę pasażerów z Warszawy i okolicznych miejscowości. W 2007 roku do porozumienia dołączyła Warszawska Kolej Dojazdowa, a stopniowo także podwarszawskie miejscowości, do których dojeżdżają Koleje Mazowieckie" – przypomniała Strzegowska.

W 2009 roku system objął wszystkie przystanki między Warszawą i odpowiednio: Pruszkowem, Płochocinem, Chotomowem, Nieporętem, Zagościńcem, Sulejówkiem (Miłosna), Śródborowem i Zalesiem Górnym.

W 2024 roku w ramach oferty wspólnego biletu ZTM-KM-WKD z przejazdów koleją skorzystało ponad 41 milionów pasażerów, czyli o około 5 procent więcej niż rok wcześniej.