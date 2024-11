W weekendy przywrócą ruch pociągów WKD po obu torach

Od weekendu 9-10 listopada pociągi WKD będą jeździć po obu torach na odcinku Warszawa Reduta Ordona - Warszawa Śródmieście. Na razie nie zmieni się jednak rozkład jazdy.

Przywrócenie ruchu po obu torach jest możliwe, bo zakończyły się prace w rejonie peronu nr 1 (WKD) na stacji Warszawa Zachodnia.

"Perony dwukrawędziowe na przystankach Warszawa Ochota WKD i Warszawa Zachodnia WKD będą obsługiwać ruch prowadzony przy obydwu krawędziach" – poinformowała Warszawska Kolej Dojazdowa.

Nie zmieni się rozkład jazdy pociągów WKD. Będzie obowiązywać do 30 listopada (sobota) włącznie. Zmiana rozkładu jazdy dla sobót, niedziel i świąt planowana jest od niedzieli 1 grudnia.

Częstotliwość kursowania pociągów

Częstość kursowania pociągów WKD w listopadzie w dni powszednie wyniesie co 15 minut na odcinku między Warszawą a Podkową Leśną. Do Grodziska Mazowieckiego pociągi pojadą co 15-30 minut, do Milanówka – co 60 minut. W soboty, niedziele i święta częstość kursowania pociągów wyniesie co 30 minut.

Utrzymana zostanie w te dni specjalna organizacja ruchu pociągów polegająca na zwiększeniu liczby bezpośrednich połączeń między Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Wszystkie pociągi dojeżdżające do i wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą realizować połączenia z lub do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do i z Milanówka będą realizowane tylko na relacji z i do stacji Komorów, na której obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia między Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą z czasem oczekiwania wynoszącym 10 minut.

Podróżni zamierzający skorzystać z przejazdów do i z Milanówka powinni zwrócić szczególną uwagę na to, że w dni powszednie będą realizowane bezpośrednie połączenia Warszawy z Milanówkiem. W soboty, niedziele i święta w ramach podróży do Milanówka konieczna będzie przesiadka do pociągów w krótszej relacji Komorów – Milanówek Grudów możliwa do zrealizowania na dowolnym przystanku zlokalizowanym na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Zachodnia

