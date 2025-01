Tramwajarze wyremontują kluczowe odcinki torowisk. Kulminacja utrudnień późną wiosną i latem

Posłuchaj Wstrzymaj Tramwajowe korki na placu Zawiszy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wiadukt przy Arkadii, Grójecka, plac Zawiszy, Marszałkowska - to tylko wybrane odcinki torowisk, które zamierza wyremontować w tym roku spółka Tramwaje Warszawskie. Kulminacji utrudnień należy spodziewać się późną wiosną i latem.

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz zaprezentował plan remontowy na rok 2025.

- W ubiegłym roku udało nam się wykonać 23 zadania remontowe w terminie. W tym roku podwyższamy sobie poprzeczkę i zamierzamy wykonać 34 zadania. To prawie 10 kilometrów torów, które zostaną poddane generalnemu remontowi. Chcemy wykorzystać fakt, że inwestycje strategiczne wymuszają przerwy w ruchu - powiedział przedstawiciel Tramwajów Warszawskich.

Grójecka

Tak będzie w przypadku remontu torów w ciągu ulicy Grójeckiej. Tramwajarze wykorzystają czas, kiedy najcięższe prace związane z budową torowiska do Dworca Zachodniego wkroczą na skrzyżowanie Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Grójecka - Banacha. Torowisko zostanie zmodernizowane na odcinku od placu Narutowicza do skrzyżowania z Banacha. Remont potrwa dwa miesiące: od sierpnia do października.

Czytaj też: Kulminacja utrudnień na Ochocie, na Mokotowie tramwaje zawrócą "tyłem". Inwestycje w 2025 roku

Konrad Niklewicz wskazał, że tory w ciągu ulicy Grójeckiej są drugim najbardziej obciążonym odcinkiem sieci tramwajowej w Warszawie. Przejeżdżają tędy w jednym kierunku nawet 53 tramwaje na godzinę. Co ciekawe, torowisko na krótkim odcinku od Siewierskiej do Och Teatru ostatni raz było remontowane w 1992 roku.

Remont nie będzie obejmował przejazdu na wysokości ulicy Wawelskiej. Ten został wyremontowany w 2023 roku.

Wiadukt przy Arkadii

Już wiosną tramwajarze wkroczą na odcinek torowiska na wiadukcie przy centrum handlowym Arkadia (według najnowszych danych pierwszy najbardziej obciążony odcinek torów w stolicy - 60 składów na godzinę). Generalny remont w tym miejscu jest konieczny. Ze względu na zły stan techniczny szyn, tramwaje wloką się tu 10 kilometrów na godzinę. Natomiast służby techniczne często wracają, aby doraźnie usuwać kolejne awarie. Remont rozpocznie się w marcu i potrwa do maja.

Ruch tramwajowy zostanie zamknięty na odcinku od Metra Marymont do Ronda "Radosława". - W uzgodnieniu z Tramwajami Warszawskimi zdecydowaliśmy się, że zastosujemy niestandardowe rozwiązania, które w tej części miasta nie miały miejsca. Tramwaje ulicą Broniewskiego dojadą do placu Grunwaldzkiego - wyjaśnił Artur Zając, wicedyrektor ds. przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego. - Remont będzie odbywać się w roku szkolnym, a nam zależało utrzymać ruch tramwajowy na maksymalnie długim odcinku - dodał Zając.

Zapowiedział, że linia 17 w dalszym ciągu będzie zapewniać bezpośrednie połączenie Białołęki ze Śródmieściem. Tramwaje pojadą nieco okrężną trasą przez Stawki, Andersa i Mickiewicza.

Wyłączony z ruchu odcinek obsłużą dwie linie zastępcze. - Jedna linia połączy rondo "Radosława" z ciągiem ulicy Broniewskiego do Trasy Armii Krajowej. Druga linia autobusowa połączy rondo ze stacją metra Marymont w ciągu ulicy Popiełuszki - wskazał Zając.

Słomińskiego

Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się modernizacja fragmentu tzw. tramwajowej obwodnicy Śródmieścia w ciągu ulicy Słomińskiego od ronda "Radosława" do wjazdu na most Gdański. Odcinek od ronda do Andersa spółka Tramwaje Warszawskie chce zlecić firmie zewnętrznej, pozostały fragment przebuduje własnymi siłami. Przebudowa oznacza wyłączenie ruchu tramwajów w ciągu Słomińskiego oraz Międzyparkowej.

Szczegóły związane z wprowadzeniem komunikacji zastępczej oraz zmian w organizacji ruchu samochodowego są w fazie ustaleń. Modernizacja łącznie trzech kilometrów torów ma zakończyć się we wrześniu.

Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Marszałkowska i plac Bankowy

Również w czerwcu rozpocznie się remont torów w ciągu Marszałkowskiej na odcinku Widok-Królewska. To oznacza wyłączenie ruchu tramwajowego od stacji metra Ratusz Arsenał do ronda Dmowskiego. Przy tej modernizacji również zostaną wykorzystane nakładki torowe, tak aby tramwaje mogły zawracać.

Czytaj też: Torowisko na Marszałkowskiej będzie zielone. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych

Jak informowaliśmy już na tvnwarszawa.pl, na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej przewidziano zielone torowisko z rozchodnikiem, natomiast na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie nawierzchnia, po której mogą jeździć pojazdy uprzywilejowane.

Modernizacja ma się zakończyć w październiku.

Z kolei od maja do lipca tramwajarze będą sukcesywnie wymieniać rozjazdy na placu Bankowym. To też oznacza krótkotrwałe wyłączenia ruchu na odcinkach od placu Bankowego do Dworca Wileńskiego, Kina Femina oraz ronda Dmowskiego.

Plac Zawiszy w nowej technologii

Na lipiec i sierpień zaplanowano remont torowiska na węźle przy placu Zawiszy. Trzy wloty: od placu Starynkiewicza, placu Narutowicza i Kercelaka będą zamykane oddzielnie.

Konrad Niklewicz zapowiedział, że ten remont będzie szczególny, bo wykonany w technologii, której w Warszawie jeszcze nie stosowano. - Chcemy zastosować wielkoformatowe płyty prefabrykowane. W uproszczeniu duże kawałki skrzyżowania zostaną wyprodukowane w zakładzie i w całości przywiezione na miejsce. To będzie skomplikowana operacja logistyczna, bo jeden taki blok waży około 40 ton - wyjaśnił Niklewicz. Zaznaczył też, że dzięki zastosowaniu tej technologii znacznie skróci się czas remontu i związanych z nim utrudnień w ruchu.

Tramwajowe korki na placu Zawiszy Źródło: tvnwarszawa.pl

Mniejsze remonty

Wykorzystując zamknięcia związane z budową torowiska w ciągu ulicy Rakowieckiej tramwajarze zamierzają na przełomie lipca i sierpnia zająć przejazd tramwajowy w alei Niepodległości na skrzyżowaniu z Trasą Łazienkowską. To oznacza wyłączenie ruchu na odcinku Nowowiejska - pętla Kielecka na okres około dwóch tygodni.

Równolegle zaplanowano też wiele pomniejszych prac, które nie wpłyną znacząco na ruch. Są to naprawy torowisk na Młynarskiej i Obozowej, na skrzyżowaniach Andersa i Stawki, Targowej i 11 Listopada, w rejonie pętli Nowe Bemowo i ul. Piastów Śląskich, na węźle Wolska - Skierniewicka i niektórych odcinków na Wołoskiej. Ponadto wymienione zostaną wybrane zwrotnice na pętli PKP Służewiec, węźle al. Niepodległości - Nowowiejska (wlot zachodni), placu Zbawiciela, przy stacji metra Młociny, Wiatracznej i Kercelaku. Z kolei odcinki torów, które zostaną obsadzone zielonym rozchodnikiem to: Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińska, wspomniany wcześniej fragment Marszałkowskiej, Grójecka oraz na przyczółkach wiaduktu w al. Jana Pawła II.