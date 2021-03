Ma 11 metrów długości, pomieści siedem osób i przemierza tunele II linii metra

Do Warszawy trafiła właśnie drezyna wykorzystywana przy pracach konserwacyjnych w tunelach drugiej linii. Jak podał ratusz, 25-tonowy pojazd pomieści siedem osób i osiem ton ładunku.

W ramach zamówień związanych w budową drugiej linii metra, miasto uzupełnia także pojazdy taboru pomocniczego, bez których eksploatacja nowych odcinków byłaby niemożliwa. - Zamówiliśmy nowe wagony do obsługi pasażerskiej, a prace na budowie wschodniego i zachodniego odcinka drugiej linii metra nie zwalniają. Metro to jednak nie tylko budowa tuneli i stacji - w ramach zamówień uzupełniamy też pojazdy taboru pomocniczego wykorzystywane do prowadzenia prac konserwacyjnych w tunelach - mówi cytowany w komunikacie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.