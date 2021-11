Awaryjnie naprawią jezdnię w alei Niepodległości. Duże zmiany na trasach autobusów miejskich

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w związku z awaryjną naprawą nawierzchni wschodniej jezdni alei Niepodległości na odcinku od Dąbrowskiego do Rakowieckiej (wraz z częścią skrzyżowania alei Niepodległości i Madalińskiego) od piątku 26 listopada około godziny 22 do poniedziałku 29 listopada do godz. 4 wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji miejskiej.