Rondo w miejsce problematycznego skrzyżowania

Przebudowa skrzyżowań na ronda to jeden ze sposobów na poprawę bezpieczeństwa. Drogowcy dokonali już takich zmian i zapowiadają kolejne - np. na ulicy Kadetów, na skrzyżowaniu ulic Rudnickiego i Kochanowskiego czy na wspomnianej krzyżówce Powązkowskiej i Obrońców Tobruku. Jak wykazał przeprowadzony audyt bezpieczeństwa, ta ostatnia lokalizacja jest szczególnie niebezpieczna.

Nowe rondo w przyszłym roku

Budowę ronda u zbiegu ulic Powązkowskiej i Obrońców Tobruku na granicy Bemowa i Bielan ZDM zapowiadał już od pewnego czasu. "Teraz czas przejść do konkretów. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę skrzyżowania" - zapowiada.

Na oferty urzędnicy czekają do 13 września. Następnie przyjrzą się im i wybiorą najlepszą. Wybrana firma będzie miała maksymalnie trzy miesiące na wykonanie robót przygotowawczych oraz osiem miesięcy na prace budowlane. Oznacza to, że nowe rondo powinno być gotowe w przyszłym roku.

Trudne skrzyżowanie

Dziś na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Obrońców Tobruku obowiązuje zasada "łamanego pierwszeństwa". Praktyka pokazuje, że nie wszyscy kierowcy potrafią korzystać z tego typu rozwiązania. Na dodatek, ulica Powązkowska od strony ulicy Waldorffa stanowi długi, prosty odcinek drogi, sprzyjający rozwijaniu dużych prędkości. "Prosty odcinek ul. Powązkowskiej sugeruje kierowcy, że jest na ulicy z pierwszeństwem przejazdu, a jest na wlocie podporządkowanym i dojeżdża do drogi z pierwszeństwem przejazdu. W tym miejscu wyznaczone są trzy przejścia dla pieszych – na dodatek ustawiony tam znak T-27 oznacza, że zebry są szczególnie uczęszczane przez dzieci" - zauważają drogowcy.

Ich zdaniem sytuacji nie poprawiają też parkujące tuż przy przejściu pojazdy, w tym pojazdy ciężarowe. Zasłaniają one znaki mówiące o zbliżaniu się do skrzyżowania oraz ograniczają widoczność, co stwarza poważne zagrożenie. Ryzyko takiego parkowania bezpośrednio przy przejściu dotyczy obu stron ulicy. Widoczność ogranicza także ogrodzenie posesji przy ulicy Powązkowskiej na rogu z Obrońców Tobruku oraz roślinność rosnąca przy ogrodzeniu. "Pieszy chcący przekroczyć jezdnię jest zasłonięty z jednej strony przez parkujące pojazdy, a z drugiej przez roślinność i ogrodzenie. Kierowca może nie zauważyć przejścia i pieszego wychodzącego na przejście zza parkujących pojazdów. Na dodatek, na środku chodnika, w świetle przejścia, stoi słup energetyczny, który stanowi przeszkodę dla pieszych" - ocenia ZDM.