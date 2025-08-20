Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych

Trzaskowski o KPO: liczymy na miliardy, przede wszystkim na komunikację miejską Źródło: TVN24

Cały przetarg dotyczył 90 nowych autobusów elektrycznych i był podzielony na cztery zadania. Jedno dotyczyło pięć autonomicznych autobusów i tu nie wpłynęła żadna oferta.

Kolejne zadania dotyczyły zakupu 25 dwunastometrowych autobusów i 50 osiemnastometrowych "przegubowców". W obu przypadkach najniższą cenę zaproponował Solaris i to właśnie on został wybrany przez miejskiego przewoźnika.

Niskopodłogowe i elektryczne

Najmniejsze zadanie dotyczyło 10 dziesięciometrowych autobusów, które do stolicy dostarczy Irizar.

Wszystkie autobusy mają być niskopodłogowe, elektryczne, ładowane wtyczkowo.

Wybrana w przetargu firma będzie miała, w zależności od zadania, od 17 do 20 miesięcy na dostarczenie do Warszawy nowych autobusów elektrycznych.

Na początku przyszłego roku do Warszawy przyjedzie 50 przegubowych Solarisów, na dostawę których MZA podpisało umowę na początku lutego br.