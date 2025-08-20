Logo TVN Warszawa
Komunikacja

Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych

Autobus elektryczny MZA
Trzaskowski o KPO: liczymy na miliardy, przede wszystkim na komunikację miejską
Źródło: TVN24
Dwie wybrane w przetargu przez Miejskie Zakłady Autobusowe firmy dostarczą do stolicy nowe autobusy elektryczne. Solaris zapewni 12- i 18-metrowe elektryki, a Irizar autobusy 10-metrowe. Przybędzie ich łącznie 85.

Cały przetarg dotyczył 90 nowych autobusów elektrycznych i był podzielony na cztery zadania. Jedno dotyczyło pięć autonomicznych autobusów i tu nie wpłynęła żadna oferta.

Kolejne zadania dotyczyły zakupu 25 dwunastometrowych autobusów i 50 osiemnastometrowych "przegubowców". W obu przypadkach najniższą cenę zaproponował Solaris i to właśnie on został wybrany przez miejskiego przewoźnika.

Niskopodłogowe i elektryczne

Najmniejsze zadanie dotyczyło 10 dziesięciometrowych autobusów, które do stolicy dostarczy Irizar.

Wszystkie autobusy mają być niskopodłogowe, elektryczne, ładowane wtyczkowo.

Wybrana w przetargu firma będzie miała, w zależności od zadania, od 17 do 20 miesięcy na dostarczenie do Warszawy nowych autobusów elektrycznych.

Na początku przyszłego roku do Warszawy przyjedzie 50 przegubowych Solarisów, na dostawę których MZA podpisało umowę na początku lutego br.

Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
MZA otworzyły oferty w przetargu na zakup kolejnych autobusów elektrycznych
85 nowych autobusów elektrycznych. Znamy oferty w przetargu

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

