W nocy zamkną fragment Grójeckiej

W nocy z piątku na sobotę, z 31 stycznia na 1 lutego, rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Od godziny 22 ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum.

- Tymczasowe przewiązki przez torowisko zostaną wybudowane: za ulicą Baśniową – na wysokości budynku Grójecka 70 i za przystankiem Hala Banacha – na wysokości budynku Grójecka 114. Na przewiązkach dla bezpieczeństwa stanie sygnalizacja świetlna. Kierowcy jadący do centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu, a w kierunku dzielnicy Włochy - dwa - poinformowały Tramwaje Warszawskie.

Objazdy

Jadący Grójecką od Okęcia nie skręcą w lewo w Bitwy Warszawskiej 1920 r. Objazd dla nich pobiegnie ulicami Dickensa i Szczęśliwicką. Z kolei na Grójeckiej od strony centrum będzie nakaz jazdy prosto. Objazd do Banacha poprowadzi ulicami Dickensa i Pawińskiego, a do Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Kopińską i Białobrzeską.

Nie będzie wjazdu z Grójeckiej w Opaczewską, ale zostanie zachowany wyjazd z Opaczewskiej na Grójecką.

Razem ze zmianami na Grójeckiej będą również korekty organizacji ruchu na Bitwy Warszawskiej. Wydłużony zostanie odcinek, na którym ruch odbywa się tylko jedną jezdną – do skrzyżowania z Grójecką. W obie strony kierowcy pojadą po jezdni zwyczajowo służącej do jazdy w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. W stronę ronda będzie jeden pas. Z kolei w kierunku Grójeckiej, przed skrzyżowaniem, zostaną wyznaczone dwa: jeden do skrętu w lewo, do centrum, a drugi do jazdy prosto w Banacha lub do skrętu w prawo w stronę alei Krakowskiej.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Zmienią się trasy autobusów linii: 154, 167, 191, 208, 414 i 521 Autobusy 154 (w kierunku Dworca Zachodniego) i 414 (na Bródno Podgrodzie) z ul. Grójeckiej skręcą w Dickensa, następnie pojadą Pawińskiego do Banacha i dalej do Bitwy Warszawskiej 1920 r. W drugą stronę trasy się nie zmienią.

Autobusy linii 167 ominą Grójecką i skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 r. ulicami: Kopińską, Sokołowskiego "Grzymały" i Alejami Jerozolimskimi do al. Prymasa Tysiąclecia. Z kolei 191 na Ochocie skończą trasę na ul. Banacha.

Autobusy jadące z Ursusa z ul. Grójeckiej skręcą w Wawelską, następnie w Żwirki i Wigury, dalej w Banacha do przystanku Banacha Szpital 04. W stronę Ursusa pasażerowie będą mogli wsiąść na tymczasowym przystanku Banacha 55 przed skrzyżowaniem z ul. Wolnej Wszechnicy. Stamtąd autobusy pojadą prosto Banacha w Bitwy Warszawskiej 1920 r. do swojej trasy.

Na pętlę Szczęśliwice przeniosą się autobusy linii 208. Będą kursowały ulicami: Dickensa, Grójecką (w przeciwnym kierunku Harfową), Włodarzewską, Alejami Jerozolimskimi, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Szczęśliwicką. Trasa linii 521 zostanie skrócona. Autobusy przewiozą pasażerów między Falenicą a Dworcem Centralnym.

Trasy zmienią tez linie nocne. N01 w kierunku Nowodworów pojedzie ul. Pawińskiego i Banacha, a N43 na Chomiczówkę: Raszyńską, Żwirki i Wigury i Banacha.

Tramwaje na razie będą kursowały bez zmian. Nie zmieni się także trasa objazdowa dla linii 157.

Kolejny etap prac

W kolejnych etapach prac naprzemienne będzie zamykany wlot ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha, przekładany ruchu między jezdniami na Grójeckiej i w ciągu Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Przepustowość skrzyżowania będzie ograniczona co najmniej do końca roku.

Inwestor, czyli Tramwaje Warszawskie, zaplanował od marca wyłączenie ruchu tramwajowego do pętli Banacha. Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli co najmniej do końca roku.

Dodatkowo na około cztery miesiące od czerwca do października wyłączony zostanie ruchu tramwajowy w ciągu Grójeckiej i al. Krakowskiej przy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tramwajarze rozważają pomysł ułożenia rozjazdu nakładkowego w rejonie Och-Teatru.

Nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km zacznie się na dworcu Warszawa Zachodnia. Podziemny przystanek tramwajowy znajdzie się obok zejścia na dworzec i będzie połączony przejściem podziemnym. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów pod parkiem Pięciu Sióstr. Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. między budynkiem dawnej szkoły kolejowej a hotelem Ibis. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ul. Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha.

Na tej linii wykorzystywane będą tramwaje dwukierunkowe. Będą to jazzy albo nowe huyndaie. W przyszłości będzie możliwość przedłużenia trasy z Dworca Zachodniego na Wolę. W planie jest budowa połączenia do ul. Kasprzaka.