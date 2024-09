Pociąg obrzucony kamieniami

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. "Między Piastowem a Pruszkowem ktoś strzela śrutem w szyby pociągów. Konduktor potwierdził że to kolejna taka sytuacja, dzień po dniu. Dziś pociąg nr 19130 relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna." - napisał internauta.

O szczegóły zapytaliśmy w PKP Intercity. Okazało się, że nikt nie strzelał, a obrzucił pociąg kamieniami. - Około godziny 17 doszło do obrzucenia pociągu jadącego z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej kamieniami. Drużyna konduktorska stwierdziła, że nie są to uszkodzenia zagrażające dalszemu ruchowi pociągu. Szyba pękła, nie została stłuczona. Pociąg wyruszył w dalszą trasę. Uszkodzenia pociągu są lekkie. Nikomu nic się nie stało - poinformował Maciej Dutkiewicz z PKP Intercity.