Pierwsi na trasę wyruszą uczestnicy Praskiej Piątki

Godzinę później rozpocznie się półmaraton

O godzinie 20:30 sygnał do startu usłyszą zawodnicy biorący udział w 9. Nocnym Półmaratonie Praskim. Pierwsze kilkaset metrów trasy półmaratończyków pokryje się z krótszym biegiem. Zawodnicy pojawią się na ulicach: Zamoyskiego, Jagiellońskiej, Okrzei , ale ulicą Wybrzeże Szczecińskie pobiegną prosto do Wału Miedzeszyńskiego .

Jezdnia ulicy Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra, od mostu Poniatowskiego do Kadetów, będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 20-24. W tym samym czasie, nitką w stronę Narodowego, kierowcy nie przejadą na odcinku Kadetów do Fieldorfa „Nila” oraz od Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. W czasie zawodów mieszkańcy Gocławia Wałem Miedzeszyńskim będą mogli dojechać do mostu Łazienkowskiego lub przejechać na Saską Kępę.