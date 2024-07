We własnym domu przeżyli chwile grozy

"Mężczyzna chwilę wcześniej był przed posesją z prośbą o pomoc. Kobieta wyniosła mu jedzenie, ale to go nie usatysfakcjonowało. Wtargnął na posesję, uszkadzając przy tym elektrozamek od furki. Kobieta z dziećmi zdążyła ukryć się w domu, wówczas mężczyzna kostką brukową powybijał szyby. Wszedł do środka i nożem zaczął grozić właścicielce. Kobieta z dziećmi zdołała uciec z domu i zawiadomiła policję" - zrelacjonowała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

36-latek trafił do aresztu

Interweniujący na miejscu policjanci zatrzymali 36-latka. "Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał on zarzuty za groźby karalne, naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Prokurator rejonowy wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd do wniosku się przychylił i 36-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - podsumowała Kozłowska.