Muł Franciszek II dołączył do żywej szopki na Bielanach. Zastąpił osiołka Franka

Nie żyje osiołek Franek, gwiazda szopki

Bielańska szopka jest dziełem artysty plastyka, Józefa Wilkonia. Jak mówił ksiądz Wojciech Drozdowicz, wszystko zaczęło się od karuzeli, która stanęła na tyłach kościoła. Miał ją napędzać osioł. Plan się nie powiódł, bo było to za trudne zadanie. Osiołka próbowano wówczas sprzedać na portalu aukcyjnym, ale i to się nie udało. Wtedy artysta Józef Wilkoń wpadł na pomysł, by do osiołka dorobić całą szopkę.