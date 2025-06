Oferowali "przewóz osób", nie mieli prawa jazdy

Policja zatrzymała mężczyznę Źródło: KRP Warszawa VI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszy zatrzymany do kontroli to kierowca toyoty, 37-letni obywatel Uzbekistanu. Policjanci chcieli sprawdzić jego uprawnienia. Po sprawdzeniu danych w policyjnym systemie, "okazało się, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami od października zeszłego roku. Decyzję taką wydał Starosta Powiatu Otwockiego" - poinformowała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Mężczyzna został zatrzymany, a jego auto trafiło na parking depozytowy.

Policja zatrzymała mężczyznę Źródło: KRP Warszawa VI

Drugi też bez uprawnień

Kolejnego dnia (w poniedziałek) przy ulicy Płochocińskiej funkcjonariusze skontrolowali innego kierowcę toyoty. Samochód ten również był przeznaczony do przewozu osób. Za kierownicą siedział 32-letni obywatel Uzbekistanu. "On również, jak wykazała kontrola jego danych, miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami" - podała Onyszko. Toyota, którą kierował, również trafiła na parking depozytowy.

Policja zatrzymała mężczyznę Źródło: KRP Warszawa VI

Dalsze czynności z mężczyznami policjanci wykonywali w komisariacie przy ulicy Myśliborskiej. Przesłuchali obywateli Uzbekistanu i przedstawili im zarzuty dotyczący niestosowania się do decyzji dotyczącej cofnięcia uprawnień, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tych postępowaniach sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ.