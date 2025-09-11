Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie

Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Policjanci zatrzymali na Białołęce trzy młode osoby, mogące mieć związek z rozbojem. Podczas akcji wykorzystali broń służbową.

W czwartek około godziny 13:30 na ulicy Konwaliowej pojawiła się policja.

"Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie podczas zatrzymania trzech sprawców rozboju, wykorzystali broń służbową. Policjanci zabezpieczyli także samochód, którym próbowali uciec mężczyźni" - poinformowała stołeczna policja w komunikacie na portalu X. Nikomu nic się nie stało.

Zatrzymani to Polacy w wieku 21 i 22 lat.

Policja nie podaje na razie więcej informacji o szczegółach zdarzenia. Czynności są w toku.

Przeczytaj także: Między pomidorami uprawiał konopie. Z działki trafił wprost na komendę

175-288879
Piaseczno. Policjanci zabezpieczyli krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Ząbki. Budynek po pożarze
Tak wyglądają mieszkania w budynku, który płonął ponad dwa miesiące temu w Ząbkach
Okolice
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Okolice
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Okolice
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Okolice
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Okolice
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Okolice
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Okolice
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Okolice
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki