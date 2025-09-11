Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie

Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W czwartek około godziny 13:30 na ulicy Konwaliowej pojawiła się policja.

"Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie podczas zatrzymania trzech sprawców rozboju, wykorzystali broń służbową. Policjanci zabezpieczyli także samochód, którym próbowali uciec mężczyźni" - poinformowała stołeczna policja w komunikacie na portalu X. Nikomu nic się nie stało.

Zatrzymani to Polacy w wieku 21 i 22 lat.

Policja nie podaje na razie więcej informacji o szczegółach zdarzenia. Czynności są w toku.

