Na wymianę nawierzchni ulicy Ćmielowskiej od ulicy Milenijnej do Myśliborskiej drogowcy przeznaczą dwa dni. W poniedziałek, 19 sierpnia, rozbiorą starą nawierzchnię. Wówczas przejazd tym fragmentem ulicy będzie znacznie utrudniony. We wtorek, 20 sierpnia, ulica zostanie zamknięta. Od Milenijnej będzie można dojechać tylko do posesji. Nie będzie przejazdu przez skrzyżowanie Ćmielowskiej z Myśliborską. W godzinach 7-22 zostanie ułożona nowa nawierzchnia. Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Milenijną i Światowida lub Mehoffera i Światowida. We wtorek, 20 sierpnia, od początku do końca kursowania, autobusy linii 516 pojadą ulicami Milenijną, Pomorską, Majolikową i Mehoffera. Linia N63 ominie utrudnienia ulicą Światowida.