Bemowo

Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt

Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Ulica Rydygiera czeka na remont
W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni na ul. Bolimowskiej. Zarząd Dróg Miejskich ostrzega przed utrudnieniami.

Ulica Bolimowska na Bemowie w Warszawie zyska nową nawierzchnię. "W poniedziałek, 15 września rozpoczniemy pracę na całej jej długości - od ul. Kocjana do ul. Dobrzańskiego "Hubala". To część większych zmian, jakie zajdą na ulicy" - ogłosili w mediach społecznościowych stołeczni drogowcy.

Remont ulicy na Bemowie. Wprowadzono objazdy

Prowadzony remont powoduje spore zmiany w ruchu, utrudnienia odczują zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. Objazd w obu kierunkach prowadzi zmotoryzowanych przez ul. Podkowińską. Ponadto w trakcie robót ulice: Arkadyjska, Spychowska, Radziejowicka i Otrębuska stracą połączenie z Bolimowską.

"Na remontowanej ulicy oraz na ul. Podkowińskiej staną znaki zakazu parkowania. Pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela" - podaje Zarząd Dróg Miejskich.

Zmiany dotkną także trasy autobusów, linie 149 i 320 nie będą kursowały do pętli "Groty". Ulicami Kocjana, Podkowińską i Spychowską dojadą do przystanku "Podkowińska". Autobusy linii nocnej N95 również będą kursowały ul. Podkowińską.

Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Remont nawierzchni, który wystartował w poniedziałek potrwa do piątku, 19 września, do końca dnia. Jak informuje ZDM, nowa nawierzchnia to nie jedyna zmiana w tej okolicy. Na jezdni pojawią się także nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu. "Na skrzyżowaniu z ul. Kocjana powstanie azyl na przejściu dla pieszych, a w rejonie skrzyżowań z ulicami Spychowską i Radziejowską zamontowane zostaną progi zwalniające. Pojawi się także więcej zieleni" - zapowiadają w komunikacie drogowcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt

Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt

Białołęka
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody

Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody

Wola

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

