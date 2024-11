Ministerstwo nauki wspólnie z Warszawą chce wyremontować Osiedle Przyjaźń. "To kultowe miejsce"

Minister o osiedlu Jelonki

Minister zapowiedział również działania na rzecz budowy i renowacji akademików na Osiedlu Przyjaźń na warszawskich Jelonkach (dzielnica Bemowo). - Dyskutujemy wspólnie z uczelniami warszawskimi i miastem stołecznym Warszawą o osiedlu Jelonki - powiedział i zapewnił, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspiera projekt. - Szacujemy, że będzie to kosztowało około 200-300 mln zł - poinformował.

- Chcielibyśmy, żeby to był taki międzyuczelniany projekt, żeby rzeczywiście studenci mieli również tam swoje miejsce - zadeklarował Wieczorek. I dodał, że osiedla pamięta ze swoich czasów studenckich. - To kultowe miejsce. Tę tradycję należałoby podtrzymać - ocenił.

Minister pytany o to, co się teraz dzieje w Polsce, jeśli chodzi o inwestycje w akademiki, podsumował, że obecnie jest remontowanych około 25-28 obiektów. - Te działania podejmują uczelnie, co nas bardzo cieszy - dodał.