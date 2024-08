Od blokad parkingowych do tablic pamiątkowych

Ponad 50 mniejszych kamieni o średnicy 60-70 centymetrów trafiło właśnie do dzielnicy Włochy. Posłużą jako blokady parkingowe wzdłuż pomnika przyrody – alei kasztanowej przy ulicy Rybnickiej. Jak zaznaczył ratusz, zabezpieczą one zieleń w pasach drogowych przed rozjeżdżaniem i nielegalnym parkowaniem.

75 głazów o różnych średnicach trafi także do warszawskich parków. Będzie można je znaleźć np. na Polu Mokotowskim i w Parku Żeromskiego. W zależności od charakterystyki danego miejsca, głazy będą pełniły różne funkcje. "Część z nich posłuży urozmaiceniu terenu i stworzeniu charakterystycznych punktów odniesienia, stając się przy tym naturalnymi drogowskazami. Na przykład w Parku Fosa głazy będą gromadzone na potrzeby przyszłościowej tzw. renaturyzacji (przywróceniu środowisku stanu naturalnego) parkowych cieków wodnych" - wyjaśnił w komunikacie urząd miasta. Planowane jest wkomponowanie głazów w umocowania brzegów, czy stworzenie spiętrzeń wody. Posłużą też jako miejsca do siedzenia, a w niektórych parkach będą również pełnić funkcje zabezpieczające zieleń.

Kolejne transporty przewiozą większe głazy m.in. do Parku Skaryszewskiego i Parku Cichociemnych, a także na bulwary wiślane. Największe z głazów - blisko pięciotonowe - trafią na Bielany i Żoliborz, gdzie staną się podstawami pod tablice pamiątkowe.

Pamiątka po epoce lodowcowej

Skąd wzięły się te wielkie kamienie? "Głazy narzutowe odkopane na budowie metra to świadkowie dawnej epoki lodowcowej w historii Ziemi – sprzed kilkuset tysięcy lat. Powstający wówczas na Półwyspie Skandynawskim lądolód, wskutek oziębienia klimatu, narastał (do grubości kilku kilometrów) i zsuwał się na południe na obszar niziny europejskiej. Masy lodowcowe przymarzały do podłoża, a 'wędrując' odrywały znaczne jego fragmenty i je transportowały" - wyjaśnił w komunikacie ratusz.