Wszystko zaczęło się w nocy 6 marca. Zginęło już ponad 100 osób

Powódź w Kenii Źródło: Reuters

Powodzie rozpoczęły się w nocy z piątku na sobotę (z 6 na 7 marca), kiedy potężna ulewa nawiedziła stolicę Nairobi i doprowadziła do śmierci prawie 30 osób.

Nie żyje już ponad 100 osób

Od tamtej pory gwałtowna pogoda nawiedzała też inne regiony kraju. Co tydzień władze informowały o nowym bilansie ofiar śmiertelnych. W sobotę 28 marca Krajowa Służba Policyjna (National Police Service) przekazała w mediach społecznościowych, że w wyniku powodzi w całej Kenii zginęło co najmniej 108 osób. Wcześniej służby informowały o 88 ofiarach śmiertelnych.

Ulewy doprowadziły do rozległych zniszczeń, porwały dziesiątki pojazdów, zakłócały ruch lotniczy i uszkodziły infrastrukturę energetyczną - poinformowała agencja informacyjna Reuters.

Tysiące wysiedlonych rodzin

Władze poinformowały w piątek, że w całym kraju ponad 2700 rodzin zostało wysiedlonych.

Chociaż w niektórych rejonach kraju intensywność opadów zmniejszyła się, policja ostrzegła, że ryzyko powodzi nadal istnieje z powodu przepełnionych systemów kanalizacyjnych i podmokłej gleby.

UPDATE ON THE ONGOING FLOOD SITUATION IN KENYA – 28 MARCH 2026



The National Police Service, in collaboration with emergency and disaster response agencies, remains fully deployed and on high alert to mitigate the effects of ongoing flooding in affected areas. Multi-agency teams… — National Police Service-Kenya (@NPSOfficial_KE) March 28, 2026 Rozwiń

"Sytuacja jest niezwykle niepokojąca"

CARE, międzynarodowa organizacja pozarządowa, zajmująca się pomocą humanitarną dla krajów Trzeciego Świata, bije na alarm w związku z powodzią, pogłębiającą i tak już poważny kryzys humanitarny w niektórych częściach Kenii.

Powódź dotknęła zachodnią i środkową Kenię, w tym ośrodki miejskie takie jak Nairobi. Domy, targowiska i infrastruktura pozostają pod wodą, a wiele osób nadal nie odnaleziono. W ośrodkach rolniczych ponad 1200 hektarów gruntów ornych zostało zniszczonych, pozbawiając tysiące rodzin podstawowych źródeł dochodu i pożywienia.

"Sytuacja jest niezwykle niepokojąca" - oświadczyła Gertrude Misango, dyrektorka krajowa CARE Kenia. - Z doświadczenia wiemy, jak szybko powodzie mogą wywołać wybuchy epidemii cholery. Dla ludzi obserwowanie, jak ich gospodarstwa znikają pod wodą jest bolesne. Plony zniknęły, dochody zniknęły, a strach o to, jak wyżywią swoje dzieci, rośnie z dnia na dzień. Ze zniszczonymi mostami i zalanymi całymi polami, odbudowa potrwa miesiące, a może nawet dłużej, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań - oceniła Misango.

Kenia. Ulewy w Nairobi Skutki powodzi w stolicy Kenii Źródło: PAP/EPA/DANIEL IRUNGU Stolicę Kenii nawiedziły ulewy Źródło: PAP/EPA/DANIEL IRUNGU