Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy

Brytyjska służba meteorologiczna Met Office wydała żółte i pomarańczowe ostrzeżenia dla całej Irlandii Północnej przed intensywnymi opadami i możliwymi powodziami. Dopiero w poniedziałek pogoda ma ulec poprawie.
W Belfaście są miejsca, gdzie mieszkańcy mogą odbierać worki z piaskiem w celu ochrony swoich domów. Władze udzielają także porad, jak przygotować się na powódź. Worki z piaskiem są również dostępne dla mieszkańców hrabstw Antrim i Newtownabbey.
Opady mogą sięgać 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, co może prowadzić do zalań części nieruchomości. Na wyżej położonych terenach deszczu może być więcej, bo nawet 50 l/mkw.
Groźnie także w Irlandii
Alarmy są w mocy również w Irlandii. Tamtejsza służba meteorologiczna Met Éireann wydała serię ostrzeżeń, w tym alarm pomarańczowy dla południowo-zachodniej części kraju. To drugi najwyższy poziom ostrzeżenia, będzie obowiązywał do wieczora w niedzielę.
Jak twierdzą meteorolodzy, w niektórych miejscach opady deszczu mogą powodować wezbranie rzek, co może doprowadzać do powodzi i zalań.
Dla większego obszaru kraju wydano żółte alarmy, w tym dla hrabstw: Clare, Cork, Kerry, Limerick, Donegal i Connacht. Ulewy mogą trwać tu nawet do rana w poniedziałek.
