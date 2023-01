Z Egiptu do Manchesteru w pudełku truskawek. Niezwykła wyprawa gekona

Z Egiptu do Manchesteru. Gekon w pudełku truskawek

Kobieta nie straciła zimnej krwi. Ostrożnie przełożyła miniaturowego gada, który mierzył około 2,5 centymetra długości, do plastikowej wanienki, a następnie skontaktowała się z organizacją Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), która w Anglii i Walii zajmuje się ratowaniem zwierząt.