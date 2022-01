Najcieplejszy Nowy Rok na Węgrzech w historii pomiarów

W sobotę temperatura powietrza na Węgrzech wzrosła do 17,5 stopnia Celsjusza. Był to najcieplejszy pierwszy dzień stycznia od początku pomiarów - poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny (OMSZ).

Według Krajowego Urzędu Meteorologicznego (OMSZ) we wsi Foenyed, na zachodzie kraju, odnotowano w sobotę 17,5 stopnia Celsjusza. To oznacza, że aż o ponad 2 stopnie przekroczony został poprzedni rekord z 1921 r. (15,3 st. C).