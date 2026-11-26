Świat Ważą kilka gramów, ale potrafią pokonywać tysiące kilometrów Matylda Dziechcińska |

Fruczak gołąbek Źródło wideo: Kontakt24/ Wojtek Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ptaki z rodziny kolibrowatych bardzo trudno śledzić, a to ze względu na ich niewielkie rozmiary. Wiele północnoamerykańskich kolibrów waży mniej niż pięć gramów, przez co tradycyjne urządzenia śledzące są dla nich zbyt ciężkie. Właśnie dlatego zespół kierowany przez Emmę M. Rhodes z University of Memphis w stanie Tennessee opracował nadajnik na tyle lekki, aby kolibrowate mogły go nosić. Urządzenie waży zaledwie 0,06 grama, jest zasilane energią słoneczną i wykorzystuje technologię Bluetooth.

Wiosną 2025 roku naukowcy założyli nadajniki czterem rudaczkom północnym (Selasphorus rufus) i siedmiu koliberkom rubinobrodym (Archilochus colubris) z wybrzeży Alabamy i Florydy. Urządzenia przykleili do piór przyciętych między łopatkami ptaków. Masa nadajnika wraz z mocowaniem nie przekraczała trzech procent masy ciała kolibra.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ze śmietnika dochodził skowyt. W worku znaleźli szczenię

Każdy nadajnik co trzy sekundy wysyłał unikalny sygnał. Gdy w promieniu około 200 metrów znalazł się smartfon, tablet lub komputer wyposażony w odpowiednią aplikację, urządzenie odbierało go i anonimowo przesyłało informację o wykryciu nadajnika wraz z lokalizacją do internetowej bazy danych.

Dzięki temu naukowcy mogli śledzić ptaki niemal na bieżąco. System zarejestrował prawie 24 tysiące wykryć w 23 stanach USA, Meksyku i Kanadzie. Dane z poszczególnych nadajników były odbierane przez średnio 47 dni. W tym czasie jeden z ptaków odbył podróż, która zadziwiła badaczy.

Rudaczek północny (Selasphorus rufus) Źródło zdjęcia: Shutterstock

>>> CZYTAJ TEŻ: Ich dom otoczyła woda. Pływały w niej aligatory

Rekordzista pokonał ponad 6,5 tysiąca kilometrów

Skumulowana długość zarejestrowanej trasy rekordzisty, lecącego z Alabamy na Alaskę, wyniosła aż 6526 kilometrów. Trasę tę pewien rudaczek północny pokonał w ciągu 38 dni. Daje to średnio około 172 kilometrów dziennie, co jednak nie oznacza, że ptak każdego dnia pokonywał taki sam dystans.

Okazało się też, że niektóre ptaki wybierały zupełnie inne trasy, niż się spodziewano. Badacze opisali innego samca rudaczka północnego, który najpierw poleciał na północ, a następnie zawrócił na południe, wykonując pętlę o długości około 345 kilometrów. Dopiero potem skierował się na wschód. Z kolei jeden z koliberków rubinobrodych zamiast lecieć na północ lub północny wschód, skierował się z Alabamy na południowy wschód, w stronę Florydy.

Problem z utrzymaniem się nadajników na ptakach

Naukowcy wskazali, że chcieliby śledzić kolibrowate znacznie dłużej. Problemem jest jednak to, że nadajniki stosunkowo szybko odpadają od ptaków, co ogranicza czas ich śledzenia. Eksperci dodali, że konieczne są dalsze badania kwestii, czy dłuższe noszenie nadajników nie miałoby negatywnego wpływu na ptaki. W obecnym badaniu nie sprawdzano bowiem, czy noszenie urządzeń wpływa na zachowanie, kondycję lub szanse przeżycia ptaków.

>>> CZYTAJ TEŻ: Kochało ją całe miasto, w czwartek odeszła. "Dziękujemy za wszystkie uśmiechy"