"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego

Rząd Portugalii pod przewodnictwem Luisa Montenegro zatwierdził długo oczekiwany program ochrony zagrożonego gatunku wilka iberyjskiego. Projekt o nazwie "Alcateia", co po portugalsku oznacza "Wataha", potrwa dziesięć lat i obejmie północne regiony kraju, gdzie te drapieżniki wciąż występują.

Według szacunków na terytorium Portugalii żyje około 300 osobników, co stanowi zaledwie 15 procent całkowitej populacji wilka iberyjskiego zamieszkującej Półwysep Iberyjski. Większość okazów wilka iberyjskiego żyje po hiszpańskiej stronie granicy, gdzie w marcu br. Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu Hiszpanii, zatwierdziła możliwość odstrzału tych zwierząt na północ od rzeki Douro. Decyzję tą uzasadniono koniecznością ograniczenia ataków na zwierzęta hodowlane.

Program ma być prowadzony pod nadzorem Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF), a jego budżet wyniesie 15 milionów euro.

Na czym polega program

Jak przekazał rzecznik rządu Antonio Leitao Amaro, działania koncentrować się będą na czterech północnych rejonach kraju: Geres, Alvao, Braganca oraz terenach położonych na południe od rzeki Douro. Program ma służyć zarówno zachowaniu istniejących siedlisk, jak i odtwarzaniu populacji wilka w nowych regionach Portugalii.

Plan zakłada m.in. zwiększenie ochrony naturalnych terenów drapieżnika, monitorowanie jego populacji oraz przedsięwzięcia mające ograniczyć kontakt wilków z ludźmi i zwierzętami hodowlanymi. W tym celu rząd wdroży również system szybkich wypłat odszkodowań dla rolników, których stada ucierpią w wyniku ataków wilków.

Wilk iberyjski (Canis lupus signatus) Źródło: Shutterstock

Koegzystencja człowieka i drapieżnika

Pedro Prata z organizacji Rewilding Portugal podkreślił, że inicjatywa wpisuje się w szerszą politykę portugalskich władz, której celem jest ochrona rodzimej fauny, w tym m.in. rysia iberyjskiego. Zgodnie z założeniami programu "Alcateia" ochrona gatunku obejmie nie tylko działania terenowe, ale i edukację ekologiczną. Wiedza o roli wilka w ekosystemie ma być popularyzowana szczególnie w szkołach i lokalnych społecznościach.

Organizacje ekologiczne szacują, że w Portugalii funkcjonuje obecnie 58 rodzinnych grup wilka iberyjskiego, których liczba w ostatniej dekadzie wzrosła o ponad sto osobników. Program "Alcateia" ma pomóc utrzymać ten trend i zapewnić gatunkowi trwałe miejsce w portugalskich ekosystemach.