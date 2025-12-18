Logo TVN24
Świat

Samochód wpadł do zamarzniętego stawu. Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu

Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Źródło: ENEX
Policjanci z Glendale Heights w stanie Illinois w USA uratowali życie pasażerów i kierowcy samochodu, który wpadł do zamarzniętego stawu. Jak się później okazało, kierujący był nietrzeźwy. W sieci udostępniono nagrania z dramatycznej akcji ratunkowej.

Do wypadku doszło w ubiegłą niedzielę w Glendale Heights w stanie Illinois w USA. Lokalny departament policji otrzymał zgłoszenie o samochodzie, który wpadł do zamarzniętego stawu. W tym czasie temperatura na zewnątrz wynosiła około -18 stopni Celsjusza. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce natychmiast ruszyli na ratunek.

"Straciłem czucie w ciele"

Jak przekazały służby, samochód znajdował się około 6-9 metrów od brzegu, na głębokości około trzech metrów. W trakcie akcji ratunkowej policjantom udało się wyciągnąć kierowcę i dwóch pasażerów. Całą akcję ratunkową można zobaczyć na udostępnionym w sieci wideo z kamer umieszczonych na mundurach funkcjonariuszy.

- Straciłem czucie w ciele, tak było zimno. Moje ręce były na lodzie, lód był lodowaty, woda była lodowata, ale w mojej głowie to była po prostu adrenalina i instynkt, by wyciągnąć tych ludzi - powiedział jeden z funkcjonariuszy, Dennis Stachura.

Ostatecznie pasażerowie i kierowca samochodu zostali bezpiecznie wyciągnięci z lodowatej wody i wyszli z wypadku z lekkimi obrażeniami. Późniejsze badania wykazały, że kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu. Zostały mu postawione zarzuty.

Autorka/Autor: fw

Źródło: ENEX, ABC7 Chicago

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

USAZima
