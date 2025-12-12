Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę

Wiatr zniszczył część obiektu "Christmas in Colour" Źródło: Enex

- W tej chwili jest dość spokojnie, co jest niezwykłe. To najspokojniejsza pogoda od dwóch dni - mówił Steve Groesbeck, pracujący przy instalacji Christmas in Color w Red Rocks. Obawia się, że pogoda będzie stanowić zagrożenie dla niezwykłych świątecznych dekoracji.

Steve Groesbeck od czterech lat jest kierownikiem sezonowego obiektu. W okresie przedświątecznym są w nim organizowane pokazy świateł, przez które można przejechać samochodem, słuchając idealnie dopasowanej muzyki.

Wstrzymano pokazy

Mężczyzna przyznaje, że spodziewał się, że wiatr zniszczy kilka żarówek, nie przypuszczał natomiast, że między innymi przewróci przyczepę dużej wielkości. - To naprawdę imponujące - podsumował.

Z powodu zniszczeń spowodowanych przez wiatr Christmas in Color odwołało pokazy. Ekipy budowlane pracowały nad ponownym złożeniem wszystkiego, by zdążyć przed weekendem. - Wezwiemy lawetę, żeby to podnieść. Wszystko, co moim zdaniem nie nadaje się do ponownego montażu, zostanie usunięte - zapowiadał kierownik obiektu.

Przyczepa przewrócona w obiekcie Christmas in Color Źródło: ENEX