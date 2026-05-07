W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca

Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
Źródło: X/JenniferBroome, X/BeTheChange360, X/JearaDawn/ENEX
Na początku maja mieszkańców Kolorado zaskoczyła śnieżyca, przynosząc duże opady śniegu. Na drogach zrobiło się ślisko, odwołano lub opóźniono wiele lotów, a w szkołach nie odbywały się lekcje. Groźna pogoda nie przeszkodziła jednak fanom znanego muzyka.

We wtorek w stanie Kolorado w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych rozszalała się burza śnieżna, która potrwała do środy. Jak przekazała agencja prasowa Associated Press (AP), w wielu miastach na wyżej położonych obszarach spadło nawet ponad 60 centymetrów śniegu.

Jednym z miejsc, w których pojawiło się najwięcej białego puchu, jest Estes Park, położone nieopodal Parku Narodowego Gór Skalistych. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że spadło tam ponad 55, a miejscami nawet ponad 75 cm śniegu.

- Jeśli lubisz kolor biały, to widok na góry jest spektakularny - powiedziała AP Kathy Ross, mieszkanka Estes Park, odśnieżając chodnik przed swoim antykwariatem.

Śnieżyca sparaliżowała transport i szkoły

Zimowo zrobiło się także w Denver, stolicy i największym mieście Kolorado. Jak przekazała miejscowa policja, na drogach zapanowały trudne warunki. Doszło do kilku stłuczek, ale obyło się bez poważnie rannych. Biuro meteorologiczne miasta zaleciło kierowcom, aby nie parkowali pod drzewami, bo gałęzie mogą się załamać pod naporem śniegu.

Intensywne opady śniegu dały się we znaki nie tylko kierowcom. Jak poinformował portal The Weather Network, we wtorek władze Denver odwołały zajęcia w szkołach i na uniwersytetach. Załamanie pogody nie pozostało bez wpływu także na ruch lotniczy. Na miejscowym lotnisku międzynarodowym spadło około 15 cm białego puchu, przez co jego władze odwołały lub opóźniły setki lotów. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy odbiorców straciło dostęp do prądu.

Plenerowy koncert znanego DJ-a w zimowej aurze

Mimo śnieżycy we wtorek wieczorem - godzinę później niż pierwotnie planowano - w Denver odbył się plenerowy występ francuskiego DJ-a i producenta muzycznego Davida Guetty. Tysiące fanów muzyka, nie mogąc przepuścić okazji do zabawy, ustawiło się w kolejce, będąc ubranymi w zimowe kurtki, futra i czapki.

Według prognoz w niektórych częściach Kolorado w czwartek może nadal padać śnieg, choć już nie tak intensywnie jak w poprzednich dniach. Poza tym szybko zacznie się robić cieplej - w Denver w weekend mają być nawet 24 stopnie Celsjusza - więc pokrywa śnieżna nie utrzyma się długo.

Źródło: Associated Press, The Weather Service

Źródło zdjęcia głównego: X/JenniferBroome, X/BeTheChange360, X/JearaDawn/ENEX

Krzysztof Posytek
