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USA. Idą ulewy. Tu może spaść nawet 100 litrów deszczu

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Opady w USA
Prognozowane opady w USA
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
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Przed częścią Stanów Zjednoczonych trudny weekend. W prognozach widać intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzać do powodzi błyskawicznych i podtopień, a także utrudnień na drogach. Niewykluczone są też burze.

Jak podał dziennik "Washington Post", w atmosferze znajduje się wyjątkowo dużo wilgoci, czemu sprzyjają rekordowo ciepłe wody Pacyfiku. Zjawisko wiązane jest także z nasilającym się efektem El Nino. W środę gwałtowna powódź w Nowym Meksyku spowodowała śmierć trzech osób.

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Tu ma padać najmocniej. Co mówią prognozy

Według serwisu pogodowego AccuWeather, podczas weekendu na obszarze od stanów Dakota Południowa po Michigan może spaść łącznie ok. 25-100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Największe opady przewidywane są w częściach stanów: Iowa, Minnesota i Wisconsin. Ulewy mogą powodować zalewanie dróg i nisko położonych terenów oraz utrudniać zbiory kukurydzy i soi.

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegła w piątek wieczorem przed szczególnie dużym zagrożeniem wystąpienia nadmiernych opadów w sobotę w części Środkowego Zachodu, m.in. na wschodzie Iowa, północnym Illinois i północnej Indianie. Weather Prediction Center określiło je jako umiarkowane, czyli trzeci stopień w czterostopniowej skali. Prognozowane są kolejne fale burz, które mogą przechodzić nad tymi samymi obszarami i prowadzić do błyskawicznych powodzi.

W niedzielę strefa intensywnych opadów ma przesuwać się przez dolinę Ohio w kierunku północno-wschodnich stanów. AccuWeather przewiduje lokalnie kilkadziesiąt litrów deszczu, zwłaszcza od północno-wschodniej Pensylwanii po góry Catskill. Zagrożenie zwiększa fakt, że po wcześniejszych ulewach gleba i cieki wodne są już mocno nasycone wodą. Biuro NWS w Nowym Jorku ostrzegło w piątek wieczorem, że w niedzielę po południu i wieczorem możliwe są intensywne ulewy i burze.

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Możliwe podtopienia i powodzie błyskawiczne

Prawdopodobne są lokalne podtopienia ulic i terenów ze słabym odpływem wody, a miejscami także powodzie błyskawiczne. W przyszłym tygodniu na wybrzeżu od Long Island po południe mogą wystąpić również wysokie fale, silne prądy wsteczne i podtopienia wywołane przypływem.

Źródło: AccuWeather, PAP
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Tagi:
USAulewy
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