Tajemnicza masowa śmierć pingwinów w Urugwaju

Tysiące martwych pingwinów magellańskich zostało wyrzuconych na brzeg w Urugwaju. Chociaż początkowo podejrzewano, że przyczyną ich śmierci jest ptasia grypa, w pobranych próbkach nie znaleziono wywołującego ją wirusa. Lokalne władze nie wiedzą, co zabiło zwierzęta.

Zginęły w morskich wodach

Jak przekazała Carmen Leizagoyenn z urugwajskiego Ministerstwa Środowiska, zwierzęta najprawdopodobniej zginęły w Oceanie Atlantyckim i zostały przeniesione przez prądy morskie do wybrzeży Urugwaju.

- Dziewięćdziesiąt procent to młode osobniki bez rezerw tłuszczu i z pustymi żołądkami - powiedziała. Jak dodała, wszystkie próbki pobrane od martwych zwierząt zostały przebadane pod kątem wirusa ptasiej grypy, dały one jednak negatywny wynik. Zdaniem badaczy, zmiany klimatu przyczyniają się do szybkiego spadku liczebności tego gatunku.