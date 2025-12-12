Logo TVN24
Świat

Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni z Tuvalu dotarli do Australii

Tuvalu
Tuvalu zagrożone zmianami klimatu
Źródło: Reuters
Australia przyjęła pierwszą grupę migrantów klimatycznych z maleńkiego Tuvalu. Wyspom grozi zalanie wskutek podnoszącego się poziomu wody. W pierwszej grupie migrantów znaleźli się między innymi dentystka, operatorka wózka widłowego i pastor.

Przedstawiciele australijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazali, że pierwsi migranci klimatyczni z Tuvalu dotarli do Australii. Przypomnijmy, że na mocy umowy zawartej przez oba kraje w 2024 roku ponad jedna trzecia z 11 tysięcy mieszkańców tego maleńkiego kraju złożyła wniosek o uzyskanie wizy klimatycznej w Australii.

Tuvalu leży na Oceanie Spokojnym i jest jednym z najbardziej zagrożonych zalaniem miejsc na świecie z powodu podnoszącego się poziomu wody. Średnia wysokość lądu to zaledwie dwa metry nad poziomem morza, a część archipelagu jest już w dużym stopniu zalana.

Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"

Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"

Zarabiają miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 

Zarabiają miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 

BIZNES

Pierwsi migranci klimatyczni z Tuvalu

Australijskie władze przekazały, że w pierwszej grupie migrantów są osoby wykonujące różne zawody. Wśród nich jest pastor Manipua Puafolau. Mężczyzna pochodzi z największej wyspy kraju, Funafuti, i planuje zamieszkać w małym miasteczku Naracoorte w stanie Australia Południowa. W miejscu tym sezonowo pracuje wielu obywateli małych państw Pacyfiku, np. w rolnictwie czy przetwórstwie mięsa. W grupie migrantów znalazła się też pierwsza kobieta-operatorka wózka widłowego w Tuvalu, Kitai Haulapi. Kobieta przeprowadzi się do 5-milionowego Melbourne. W opublikowanym filmie powiedziała, że ma nadzieję znaleźć pracę w Australii i nadal wspierać Tuvalu, wysyłając pieniądze swojej rodzinie. W grupie znalazła się także dentystka Masina Matolu, która wraz z rodziną zamieszka w Darwin.

Tuvalu
Tuvalu
Źródło: Reuters

Australijska szefowa dyplomacji Penny Wong wyraziła przekonanie, że migranci będą mieć pozytywny wkład dla społeczeństwa. W oświadczeniu przekazała, że wizy klimatyczne dadzą im "możliwość życia, studiowania i pracy w Australii w obliczu pogarszających się skutków zmian klimatycznych". Liczba osób przyjmowanych na mocy umowy jest ograniczona do 280 rocznie. Osoby te są wybierane losowo spośród tych, które zarejestrowały się do programu.

W wielu miejscach na głównym atolu Funafuti ląd jest niewiele szerszy niż droga. Naukowcy z NASA przewidują, że do 2050 roku codzienne pływy zaleją połowę Funafuti, gdzie mieszka 60 proc. mieszkańców Tuvalu. Prognoza zakłada wzrost poziomu morza o jeden metr, a w najgorszym przypadku dwukrotnie większy, co spowodowałoby zalanie 90 proc. atolu.

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: maloff/Shutterstock

TAGI:
AustraliaZmiany klimatu
