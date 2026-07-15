Świat Turcja. Ewakuują gości z hoteli. W pobliżu szaleje pożar Franciszek Wajdzik |

Walka z pożarem niedaleko Milas Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podają lokalne media, pożar w pobliżu Milas w dystrykcie Mugla wybuchł we wtorek wieczorem. Niska wilgotność i silny wiatr sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Płomienie zbliżyły się między innymi do miejscowości Kaplankaya, gdzie znajdują się hotele i luksusowe rezydencje. Z tego powodu lokalne władze prewencyjnie ewakuowały co najmniej 1120 osób.

Setki strażaków biorą udział w akcji

Obecnie z żywiołem walczy około 500 strażaków. W akcji gaśniczej uczestniczy między innymi dwanaście helikopterów i osiem samolotów gaśniczych, które zrzucają wodę na płonące lasy. Przedstawiciele służb przekazali, że mimo trudnych warunków ogień jest w większości opanowany. Obecne działania skupiają się na gaszeniu pozostałych ognisk.

Portal Hurriyet Daily News poinformował, że pożar w Milas był jednym z kilku zgłoszonych we wtorek w dystrykcie Mugli. Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do jego powstania.