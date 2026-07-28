Tornado w USA. "To wyglądało złowieszczo"

Nagrania z drona pokazują skalę zniszczeń, Menasha, USA Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Narodowa Służba Pogodowa (NWS) USA potwierdziła, że tornado przeszło w poniedziałek przez hrabstwo Winnebago położone około 145 kilometrów na północny zachód od miejscowości Milwaukee. Poważne zniszczenia odnotowano między innymi w miastach Appleton i Menasha. Komendant policji z tego ostatniego miasta, Matt Albrecht, przekazał agencji prasowej Associated Press, że wiele domów oraz lokali przemysłowych zostało poważnie uszkodzonych.

Zniszczone budynki, dziesiątki tysięcy osób bez prądu

Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani osób rannych, jednak służby ratunkowe nadal prowadzą przeszukiwanie najbardziej zniszczonych przez żywioł terenów. Wskutek tornada 30 tysięcy osób nie miało prądu. Władze ostrzegają, że przywrócenie dostaw prądu na terenach dotkniętych katastrofą może potrwać kilka dni.

Kiedy pogoda się popsuła, w centrum Appleton w jednej chwili zrobiło się tak ciemno, jakby nastała noc. - Wszyscy mówiliśmy tylko jedno: to wyglądało złowieszczo. Gdy spojrzałem za okno miałem wrażenie, że jest trzecia nad ranem - relacjonował agencji AP Greg Van Driest.

"Matka natura nie liczy się z niczym"

Mieszkanka miejscowości Menasha, Heather Schroeder, zrelacjonowała agencji AP dramatyczne chwile, gdy tornado uderzyło w okolicę. Jak opowiadała, wokół rozlegały się trzaski i huk niszczonych budynków. Żywioł zrównał z ziemią pobliską pralnię, piekarnię oraz lokalną restaurację. - Nic nie zostało - podsumowała, opisując skalę zniszczeń.

Ratownicy wydobyli jedną osobę spod gruzów zniszczonego budynku, jednak jej stan obecnie nie jest znany. Na miejscu widoczne były przewrócone samochody, a uszkodzona pralnia spowodowała wyciek gazu.

Tornado zrywało dachy z domów i przewracało pojazdy w jednej z dzielnic Menasha, zaledwie kilka przecznic od jeziora Winnebago. Część budynków została praktycznie zrównana z ziemią, co widać na nagraniach.

Gordon Hintz, lokalny polityk, poinformował, że władze otrzymały liczne zgłoszenia dotyczące uszkodzonych budynków i przewróconych pojazdów. Podkreślił również, że wszystkie możliwe ostrzeżenia pogodowe zostały wydane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić mieszkańcom przygotowanie się na nadejście żywiołu. - Wystarczy spojrzeć na skalę zniszczeń, by przekonać się, że matka natura nie liczy się z niczym - powiedział.

Tornado pozrywało dachy w Wisconsin, USA Źródło: Reuters