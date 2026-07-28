Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tornado w USA. "To wyglądało złowieszczo"

|
Zniszczenia w Wisconsin po przejściu tornada są ogromne, USA
Nagrania z drona pokazują skalę zniszczeń, Menasha, USA
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W poniedziałek przez część stanu USA przeszło tornado i pozostawiło za sobą rozległe zniszczenia. Żywioł niszczył domy i pozbawił prądu dziesiątki tysięcy odbiorców. Skalę katastrofy widać na nagraniach.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) USA potwierdziła, że tornado przeszło w poniedziałek przez hrabstwo Winnebago położone około 145 kilometrów na północny zachód od miejscowości Milwaukee. Poważne zniszczenia odnotowano między innymi w miastach Appleton i Menasha. Komendant policji z tego ostatniego miasta, Matt Albrecht, przekazał agencji prasowej Associated Press, że wiele domów oraz lokali przemysłowych zostało poważnie uszkodzonych.

Zniszczone budynki, dziesiątki tysięcy osób bez prądu

Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani osób rannych, jednak służby ratunkowe nadal prowadzą przeszukiwanie najbardziej zniszczonych przez żywioł terenów. Wskutek tornada 30 tysięcy osób nie miało prądu. Władze ostrzegają, że przywrócenie dostaw prądu na terenach dotkniętych katastrofą może potrwać kilka dni.

Kiedy pogoda się popsuła, w centrum Appleton w jednej chwili zrobiło się tak ciemno, jakby nastała noc. - Wszyscy mówiliśmy tylko jedno: to wyglądało złowieszczo. Gdy spojrzałem za okno miałem wrażenie, że jest trzecia nad ranem - relacjonował agencji AP Greg Van Driest.

"Matka natura nie liczy się z niczym"

Mieszkanka miejscowości Menasha, Heather Schroeder, zrelacjonowała agencji AP dramatyczne chwile, gdy tornado uderzyło w okolicę. Jak opowiadała, wokół rozlegały się trzaski i huk niszczonych budynków. Żywioł zrównał z ziemią pobliską pralnię, piekarnię oraz lokalną restaurację. - Nic nie zostało - podsumowała, opisując skalę zniszczeń.

Ratownicy wydobyli jedną osobę spod gruzów zniszczonego budynku, jednak jej stan obecnie nie jest znany. Na miejscu widoczne były przewrócone samochody, a uszkodzona pralnia spowodowała wyciek gazu.

Tornado zrywało dachy z domów i przewracało pojazdy w jednej z dzielnic Menasha, zaledwie kilka przecznic od jeziora Winnebago. Część budynków została praktycznie zrównana z ziemią, co widać na nagraniach.

Gordon Hintz, lokalny polityk, poinformował, że władze otrzymały liczne zgłoszenia dotyczące uszkodzonych budynków i przewróconych pojazdów. Podkreślił również, że wszystkie możliwe ostrzeżenia pogodowe zostały wydane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić mieszkańcom przygotowanie się na nadejście żywiołu. - Wystarczy spojrzeć na skalę zniszczeń, by przekonać się, że matka natura nie liczy się z niczym - powiedział.

Klatka kluczowa-588690
Tornado pozrywało dachy w Wisconsin, USA
Źródło: Reuters
Źródło: Reuters, AP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
USAtornado
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Eksplozja w centrum handlowym po trzęsieniu ziemi w Japonii
Eksplozja w centrum handlowym po trzęsieniu ziemi. Media: zginęło wiele osób
Świat
Trzęsienie ziemi w Japonii
Trzęsienie ziemi w Japonii. "W telefonach zaczął buczeć alarm, pociąg się zatrzymał"
Świat
Walka z pożarami na południowym zachodzie Francji
Pożary w Europie. Ofiary wśród strażaków, setki tysięcy ewakuowanych
Świat
Powrót upałów
Powrót upału na mapach IMGW. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Upał
Powrót ekstremalnych upałów. Gdzie pojawią się alarmy
Prognoza
Rumunia
Susza. Wyłączą reaktor atomowy
Świat
Pożary
Prezydent Francji: najbliższe tygodnie będą trudne
Świat
Chris Williams podczas spaceru kosmicznego
Wrócił na Ziemię po prawie ośmiu miesiącach. Nad tym pracował w kosmosie
Nauka
ventusky-temperature-2m-20260801t1500-47n20e
Na Węgrzech będzie piekielnie gorąco
Świat
Pożar
Ogień wdarł się na drogę. Nagranie
Świat
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
Nadciąga afrykański żar. Temperatura poszybuje
Prognoza
Grenlandia
Góra lodowa runęła do morza koło miasta. Zobacz nagranie
Ciekawostki
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Są pierwsze interwencje
Polska
Trwają powodzie w Guangdong, Chiny
Rezerwat pod masami błota. Ewakuowano turystów
Świat
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Alert RCB w kolejnych województwach
Polska
Ewakuowani z pożarów w Hiszpanii odpoczywają w schronisku
Relacje z Hiszpanii. "Nie mieliśmy łączności, wydawano sprzeczne rozkazy"
Świat
Burze w części kraju
W tych regionach słychać grzmoty
Pogoda
Hiszpańscy strażacy walczą z pożarami z wykorzystaniem samolotów gaśniczych
Pożary w Hiszpanii połączyły się w jeden wielki front
Świat
Francja walczy z pożarami
Francja walczy z pożarami. "Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi"
Świat
Bassin Arcachon
"Po raz pierwszy w życiu widzę czarny alarm"
Świat
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
Ciekawostki
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
Świat
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
Prognoza
Studzienka, z której dochodzi szczekanie
Dzwonią, bo wydaje im się, że to szczekające psy. Strażacy rozwiązali zagadkę
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: najpierw wejście chłodu do Polski
Prognoza
Tajfun Noul uderzył w Chiny
Tajfun będzie nękał ich kilka dni. Setki tysięcy ewakuowanych
Świat
Jezioro Garda we Włoszech
Zakaz wędrówek nad słynnym jeziorem. Wszystko przez warana
Świat
Mała Wysoka
Polak runął ze 150 metrów w Tatrach Słowackich
Polska
Pożary we Francji
"Wrzuciliśmy wszystko do walizek i uciekaliśmy"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom