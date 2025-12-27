Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Trzęsienie ziemi nawiedziło w sobotę późnym wieczorem północno-wschodnie wybrzeże Tajwanu. Jak podała administracja meteorologiczna wyspy, miało magnitudę 7,0. Epicentrum znajdowało się ponad 30 kilometrów na południowy wschód od miasta Yilan. Hipocentrum zarejestrowano na głębokości 73 km.

Ponad trzy tysiące domów w mieście Yilan na krótko straciło zasilanie - poinformowała Taiwan Power Company, lokalna firma energetyczna.

Tajwan. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

W wyniku trzęsienia ziemi zatrzęsły się budynki w stolicy - Tajpej. Jak podała agencja Reuters, nie wydano ostrzeżeń przed tsunami.

Władze Tajpej podały, że bezpośrednio po trzęsieniu ziemi nie odnotowano żadnych poważnych szkód.

Tajwan leży na styku dwóch płyt tektonicznych, co powoduje, że jest obszarem szczególnie podatnym na trzęsienia ziemi. W 2016 roku silne wstrząsy na południu wyspy pochłonęły życie ponad 100 osób, a w 1999 roku trzęsienie o magnitudzie 7,3 spowodowało śmierć ponad 2000 osób.

Trzęsienie ziemi, lokalizacja Źródło: USGS