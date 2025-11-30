Logo TVN24
Świat

Tajlandia. Uszkodzona buddyjska świątynia. "Ludzie są pełni niepokoju, żalu i smutku"

Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Źródło: Reuters
Obfite opady deszczu związane z monsunem, nasilone dodatkowo przez cyklony tropikalne, doprowadziły do powstania rozległych powodzi i osunięć ziemi na południu Tajlandii. Jedna ze świątyń, znana z monumentalnego, 35-metrowego posągu leżącego Buddy, została uszkodzona.

W wyniku powodzi i osuwisk, które nawiedziły południowe regiony Tajlandii, zginęło co najmniej 170 osób - podała w niedzielę agencja Reuters. Zdaniem lokalnych władz bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Mocno dotknięte przez powodzie zostało miasto Hat Yai położone na Półwyspie Malajskim, w pobliżu wybrzeża Zatoki Tajlandzkiej. W ciągu dwóch dni, od czwartku do piątku, spadło tam 335 litrów wody na metr kwadratowy. Pod wodą znalazło się wiele domów. Jak donoszą lokalne media, ludzie, uciekając przed żywiołem, porzucali swoje samochody. Do tej pory czekają one na swoich właścicieli między innymi na jednym z mostów.

Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk

Zniszczona buddyjska świątynia

Buddyjska świątynia Wat Hat Yai Nai, która znajduje się w mieście Hat Yai, znana jest z monumentalnego, 35-metrowego posągu leżącego Buddy. Teraz to święte miejsce pokrywa gruba warstwa błota i gruzów, jest w niektórych miejscach uszkodzone. Mnisi od kilku dni próbują uprzątnąć świątynię, ale czeka ich jeszcze sporo pracy.

Jak poinformował Phra Khru Pawanakanlayanakun, jeden z mnichów, woda sięgała prawie pięciu metrów i dotarła do drugiego piętra budynku mieszkalnego mnichów.

- Wszystko, co zostało zbudowane, można odbudować. Możemy odbudować to razem - mówił. - Sama w sobie powódź nie była przerażająca, ale to, co nastąpiło po niej, po opadnięciu wody, jest już przerażające. Ludzie są pełni niepokoju, żalu i smutku - dodał.

Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Źródło: Reuters
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Źródło: Reuters

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w prowincji Songkhla, gdzie zginęło co najmniej 145 osób.

Klatka kluczowa-58767
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

TajlandiaPowódźulewy
