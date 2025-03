Szykuje się potężny atak zimy na Turcję

Turecka Generalna Dyrekcja Meteorologii poinformowała, że do kraju zmierza gwałtowna zmiana pogody. Do weekendu temperatura w całym kraju ma spaść o około 10-15 stopni Celsjusza. Już teraz w około 30 miastach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami.

Nawet 90 centymetrów śniegu

Jak przekazali meteorolodzy, temperatura zacznie obniżać się już we wtorek. Zmiana aury nie ominie stolicy kraju Ankary. We wtorek temperatura maksymalna wyniesie tam około 13-14 stopni Celsjusza, natomiast w środę będzie to już zaledwie około 2 st. C. Na takim poziomie temperatura utrzymywać się ma co najmniej do soboty.