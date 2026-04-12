Świat Spłukiwali do morza resztki węgla. Akcja służb na Bałtyku Damian Dziugieł |

Tankowiec rosyjskiej floty cieni w płomieniach Źródło: Reuters

Szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała w niedzielę o zatrzymaniu masowca Hui Yuan. Statek płynął z Rosji do portu w mieście Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. Jednostka pływa pod banderą Panamy.

W komunikacie służby podały, że do zajęcia statku o długości około 225 metrów doszło w niedzielę o godzinie 8 na południe od portowego miasta Ystad. Powodem interwencji było zaobserwowanie w sobotę przez załogę samolotu Straży Przybrzeżnej procederu spłukiwania do morza resztek węgla, co stanowi naruszenie kodeksu ochrony środowiska.

Zatrzymali statek, bo łamał prawo

- Chodzi o zanieczyszczenia, które przedostają się ze statku do wody, a nie chcemy ich w naszej strefie ekonomicznej. W dłuższej perspektywie mogą one mieć negatywny wpływ na środowisko - przekazał Hakan Andersson, dyżurny starszy prokurator w Krajowej Jednostce ds. Spraw Środowiskowych, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

W niedzielę przed południem dowódca statku został przesłuchany i przyznał się do winy. Nałożono na niego karę 50 grzywien po 500 koron każda. Po opłaceniu kaucji po godzinie 13 statek opuścił wody Szwecji.

Masowiec Hui Yuan Źródło: Swedish Coast Guard

Dość przymykania oczu

Jak przekazał John Granlund ze szwedzkiej telewizji publicznej (SVT), niedzielna operacja wpisuje się w nową, bardziej ofensywną strategię Szwedzkiej Straży Przybrzeżnej.

- Ta nie zamyka już oczu na naruszenia przepisów i związane z tym zagrożenia na morzu - dodał dziennikarz zajmujący się sprawami bezpieczeństwa.

Rząd Szwecji zwiększył kompetencje Straży Przybrzeżnej, aby skuteczniej walczyć z jednostkami morskimi powiązanymi z rosyjską flotą cieni kojarzonymi z tankowcami transportującymi ropę. Hui Yuan zatrzymany w niedzielę był jednak statkiem towarowym.