Świat Piorun spalił ich dom. Poprzedni stracili w powodzi Krzysztof Posytek |

Rodzina z Teksasu straciła dom po uderzeniu pioruna Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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4 września około godziny 17 w dom rodziny Thomasów w mieście Pflugerville w Teksasie trafił piorun. - Usłyszeliśmy potężny huk. Wszyscy byliśmy w szoku - powiedziała w rozmowie z CNN Lindsey Thomas.

Piorun wywołał pożar domu

Po uderzeniu pioruna na strychu wybuchł pożar. Rodzina wezwała straż pożarną, a na miejscu pojawili się członkowie jednostek z Pflugerville i pobliskiego miasta Hutto. Lindsey powiedziała, że jej mężowi, dzieciom i psu nic się nie stało, ale mimo akcji gaśniczej domu nie udało się uratować.

- To smutne widzieć nasze rodzinne zdjęcia rozrzucone po ziemi i czuć, że tak wiele z naszego życia po prostu zniknęło - przyznała kobieta.

Rodzina z Teksasu straciła dom po uderzeniu pioruna Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Wcześniej stracili dom w powodzi

To nie pierwszy raz, gdy rodzina Thomasów straciła dobytek. Pięć lat wcześniej ich dom w Houston, także w Teksasie, pochłonęła powódź. - Naprawdę się przestraszyłam. To tak, jakby co pięć lat dotykała nas klątwa - powiedziała Lindsey.

Po utracie domu w pożarze rodzina Thomasów mogła liczyć na pomoc sąsiadów. Otrzymała od nich darowizny i dużo ciepłych słów.

- Aż łzy mi napływają do oczu, kiedy o tym myślę [...]. Tak wiele osób się zjednoczyło, a moja sąsiadka wycofała swój dom z rynku, żebyśmy mogli go od razu wynająć - powiedziała Lindsey. Dodała, że jej rodzina planuje odbudować dom w tym samym miejscu. - Nie wyobrażamy sobie życia gdzie indziej - podsumowała.