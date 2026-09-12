Świat Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji Damian Dziugieł |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere Źródło zdj. gł.: USGS

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United States Geological Survey (USGS), amerykańska agencja monitorująca trzęsienia ziemi na całym świecie przekazała, że wstrząs miał magnitudę 6,6. Zanotowano go w sobotę o godzinie 4.23 lokalnego czasu (w Polsce był wtedy piątek, godz. 23.23), 115 kilometrów na północny wschód od kecamatanu Teluknaga na wyspie Jawa.

Nie było zagrożenia wystąpienia tsunami, nie ma też doniesień o ofiarach, bądź zniszczeniach. Trzęsienie ziemi odnotowano na głębokości 359 kilometrów, co mogło pomóc w uniknięciu powstania szkód wywołanych przez żywioł.

Notable quake, preliminary info: M 6.6 - 115 km NNE of Teluknaga, Indonesia https://t.co/pEw9pmCoe8 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 11, 2026 Rozwiń

Pacyficzny Pierścień Ognia

Indonezja znajduje się w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To obszar, który charakteryzuje się intensywną aktywnością sejsmiczną i wulkaniczną. Na terenie rozległego archipelagu zamieszkanego przez około 290 milionów ludzi często dochodzi do trzęsień ziemi, a także erupcji wulkanów. W ostatnich dniach jeden z nich doprowadził do uwięzienia kilkuset tysięcy pasażerów samolotów.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji Źródło zdjęcia: USGS