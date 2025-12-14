Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych

Powodzie w Boliwii
Akcja ratunkowa w Boliwii
Źródło: Gobierno Autónomo Municipal de El Torno/Facebook/Reuters
Część Boliwii nawiedziły ulewy, które doprowadziły do powodzi. Kilkadziesiąt osób uznawanych jest za zaginione. Nie ma prądu, a niektóre miejsca są odcięte od świata.

W sobotę boliwijskie władze użyły śmigłowca do ratowania mieszkańców, którzy utknęli po powodzi w departamencie Santa Cruz w środkowej części kraju. Co najmniej 26 osób uznawanych jest za zaginione.

Według informacji przekazanych przez radę miejską, intensywne nocne opady deszczu spowodowały wczesnym rankiem w sobotę w okolicy miasta El Torno wylanie rzeki Pirai, co doprowadziło do zawalenia się mostu, zniszczenia domów i odcięcia dostępu do kilku wiejskich społeczności.

"Ludzie nie mają domów, nie ma prądu"

- Właśnie uratowaliśmy osobę, która została ukąszona przez żmiję. (...) Ludzie nie mają domów. Nie można odróżnić, co jest drogą, a co rzeką. (...) Nie ma prądu ani wody - opowiadał burmistrz El Torno Hediberto Cuellar.

Władze poinformowały, że "uruchomiły akcję ratunkową z wykorzystaniem śmigłowców sił zbrojnych do ewakuacji, ponieważ po intensywnych opadach deszczu dostęp do tego obszaru jest utrudniony" - wynika z oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych.

Wiceprezydent Edmund Lara, który odwiedził El Torno, wezwał ministra obrony do wysłania dodatkowych samolotów, twierdząc, że około 200 osób wymaga ewakuacji.

Autorka/Autor: dd

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Gobierno Autónomo Municipal de El Torno/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
PowódźBoliwia
Czytaj także:
Prognozowane opady marznące
Niebezpieczny poranek. Są ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Niedziela jednym da przejaśnienia, a innym - opady
Prognoza
Naukowcy odkryli w starych danych planetę niczym Tatooine
Odkryli planetę niczym z "Gwiezdnych wojen"
Nauka
Możliwy deszcz ze śniegiem
Miejscami może spaść mokry śnieg
Prognoza
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
Prognoza
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
Polska
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
Nauka
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
Prognoza
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
Prognoza
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
Pochmurno, jesień, chmury
Ciepło. Deszcz ze śniegiem może pojawić się tylko w jednym regionie
Prognoza
Gwiazda betlejemska czyli wilczomlecz nadobny
Czy gwiazda betlejemska jest trująca?
Ciekawostki
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
Nauka
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
Ciekawostki
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
Prognoza
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
shutterstock_2370338309
Na drogach może się zrobić ślisko
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom