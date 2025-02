Pióropusz na zdjęciu satelitarnym. Pomalował niebo na żółto

Pióropusz pyłu saharyjskiego nad Morzem Śródziemnym został uchwycony na zdjęciu satelitarnym programu Copernicus. W niedzielę i poniedziałek cząsteczki pyłu zabarwiły niebo nad południowymi Włochami i zachodem Grecji. Co ciekawe, to, gdzie trafi saharyjski pył, może zależeć od pory roku.

Gigantyczny pióropusz

Następnego dnia wiatr wiał z południowego zachodu, zaciągając cząsteczki na wschód, do Grecji. Na obrazie wykonanym w oparciu o obserwacje satelitarne widać moment, w którym gigantyczny pióropusz pyłu zaczyna oddalać się znad Półwyspu Apenińskiego i zbliżać do zachodniego wybrzeża Peloponezu.

Ich los zależy od pory roku

Pióropusze pyłu saharyjskiego mogą powstawać o każdej porze roku, ale ich los zależy od pory roku. Zimą i wczesną wiosną cząsteczki mają tendencję do pozostawania na niższych wysokościach, przez co trafiają one głównie do Europy i Afryki.