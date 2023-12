Padły rekordy mrozu. Winne może być osłabnięcie wiru polarnego

czytaj dalej

Gaz ziemny, który znajduje się pod wieczną zmarzliną na Svalbardzie, może się przemieszczać, a co za tym idzie - również uciekać. Norwescy naukowcy dokonali analizy pokładów metanu w arktycznym archipelagu i odkryli, że gazu prawdopodobnie jest znacznie więcej, niż dotychczas myślano. Uwolnienie go do atmosfery może doprowadzić do samonapędzającego się procesu przyspieszającego zmiany klimatyczne.