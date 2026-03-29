Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Utknął ponownie, uwolnił się sam. Władze obawiają się powtórki

|
Humbak znów utknął na mieliźnie na niemieckim wybrzeżu
Źródło: Reuters
Humbak, którego po kilku dniach udało się oswobodzić z mielizny północnych wybrzeży Niemiec, ponownie utknął. Tym razem zwierzęciu udało się samodzielnie odzyskać wolność, ale władze obawiają się, że podczas powrotu na głębsze wody może napotkać kolejne trudności.

Humbak na początku tygodnia utknął w Morzu Bałtyckim u niemieckiego wybrzeża, niedaleko miasta Timmendorfer Strand. Udało się go uwolnić w nocy z czwartku na piątek.

Tym razem uwolnił się sam

Wolność zwierzęcia nie trwała długo. Od piątku długopłetwiec oceaniczny, zamiast kontynuować podróż w kierunku Morza Północnego, krążył wzdłuż niemieckiego wybrzeża, płynąc w stronę Zatoki Wismarskiej. W sobotę zwierzę utknęło ponownie niedaleko miasta Wismar, około 60 kilometrów dalej na wschód od miejsca, gdzie stało się to po raz pierwszy - przekazała agencja informacyjna Reuters.

Na szczęście tym razem humbak nie pozostał na mieliźnie tak długo jak za pierwszym razem. W nocy z soboty na niedzielę, gdy podniósł się poziom wody, zwierzęciu udało się samodzielnie wrócić na głębsze wody - poinformował Claus Tantzen, rzecznik Ministerstwa Środowiska kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie znajduje się Wismar.

Gdy zwierzę uwolniło się z opresji, zaopiekowała się nim policja wodna, która stara się śledzić jego wędrówkę. Tantzen obawia się jednak, że ze względu na niewielką głębokość wód przybrzeżnych zwierzę może utknąć ponownie, zanim w końcu uda mu się wrócić do Morza Północnego.

Źródło: Reuters

Taka woda mu szkodzi

Humbaka po raz pierwszy zauważono w poniedziałek 23 marca po tym, jak utknął na piaszczystej łasze. W akcję ratunkową włączyli się specjaliści zajmujący się ssakami morskimi. Służby użyły ciężkiego sprzętu, aby wykopać ścieżkę, która umożliwiła zwierzęciu wydostanie się z potrzasku.

Panujące w Bałtyku warunki nie sprzyjają humbakowi. Według biologów zewnętrzne warstwy skóry długopłetwca złuszczają się z powodu niskiego zasolenia morza. Aby przeżyć, zwierzę potrzebuje wypłynąć na głębokie wody, gdzie zasolenie jest znacznie wyższe, najlepiej w rejony Atlantyku.

Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku

Źródło: Reuters, Tagesschau, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
NiemcyMorze Bałtyckie
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom