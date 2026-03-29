Utknął ponownie, uwolnił się sam. Władze obawiają się powtórki

Humbak znów utknął na mieliźnie na niemieckim wybrzeżu

Humbak na początku tygodnia utknął w Morzu Bałtyckim u niemieckiego wybrzeża, niedaleko miasta Timmendorfer Strand. Udało się go uwolnić w nocy z czwartku na piątek.

Tym razem uwolnił się sam

Wolność zwierzęcia nie trwała długo. Od piątku długopłetwiec oceaniczny, zamiast kontynuować podróż w kierunku Morza Północnego, krążył wzdłuż niemieckiego wybrzeża, płynąc w stronę Zatoki Wismarskiej. W sobotę zwierzę utknęło ponownie niedaleko miasta Wismar, około 60 kilometrów dalej na wschód od miejsca, gdzie stało się to po raz pierwszy - przekazała agencja informacyjna Reuters.

Na szczęście tym razem humbak nie pozostał na mieliźnie tak długo jak za pierwszym razem. W nocy z soboty na niedzielę, gdy podniósł się poziom wody, zwierzęciu udało się samodzielnie wrócić na głębsze wody - poinformował Claus Tantzen, rzecznik Ministerstwa Środowiska kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie znajduje się Wismar.

Gdy zwierzę uwolniło się z opresji, zaopiekowała się nim policja wodna, która stara się śledzić jego wędrówkę. Tantzen obawia się jednak, że ze względu na niewielką głębokość wód przybrzeżnych zwierzę może utknąć ponownie, zanim w końcu uda mu się wrócić do Morza Północnego.

Taka woda mu szkodzi

Humbaka po raz pierwszy zauważono w poniedziałek 23 marca po tym, jak utknął na piaszczystej łasze. W akcję ratunkową włączyli się specjaliści zajmujący się ssakami morskimi. Służby użyły ciężkiego sprzętu, aby wykopać ścieżkę, która umożliwiła zwierzęciu wydostanie się z potrzasku.

Panujące w Bałtyku warunki nie sprzyjają humbakowi. Według biologów zewnętrzne warstwy skóry długopłetwca złuszczają się z powodu niskiego zasolenia morza. Aby przeżyć, zwierzę potrzebuje wypłynąć na głębokie wody, gdzie zasolenie jest znacznie wyższe, najlepiej w rejony Atlantyku.

