Świat

Nie widziano go tam od 400 lat. "To był wyjątkowy moment"

|
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Źródło: Pensthorpe Natural Park
W Norfolk we wschodniej Anglii pojawił się bóbr. To pierwszy raz od ponad 400 lat, gdy zaobserwowano tam tego ssaka. Pracownik parku przyrody, w którym go dostrzeżono, jednocześnie cieszy się z wizyty zwierzęcia i zastanawia się, skąd się tam wzięło.

Pracownik rezerwatu przyrody Pensthorpe w hrabstwie Norfolk we wschodniej Wielkiej Brytanii, przeglądał nagrania zarejestrowane w ostatnim czasie przez kamery. Na jednym z nich spostrzegł zwierzę, które nie było widziane w tym regionie od 400 lat.

Pierwszy taki gość od 400 lat

Mowa o bobrze. Zwierzęta te zniknęły z Anglii jeszcze w XVI wieku, gdy zostały wytępione podczas polowań. Tymczasem w Pensthorpe pojawił się jeden osobnik, który jak gdyby nigdy nic przeciągał kłody i budował żeremie.

- To zwierzę właśnie pojawiło się w naszym rezerwacie. Nikt nie wie, skąd się wzięło, ale znalazło coś, co uważam za idealne siedlisko - powiedział kierownik rezerwatu, Richard Spowage.

To pierwszy przypadek odnotowania wolno żyjącego bobra w Norfolk od czasu, gdy gatunek ponownie zaczął się osiedlać na wiejskich terenach w Anglii. W 2015 roku w hrabstwie Devon na południu kraju na świat przyszły młode bobry.

Spowage dodał, że bóbr żyje na odizolowanym i niemal niedostępnym terenie rezerwatu od około miesiąca.

- To odcinek rzeki, który zostawiliśmy dzikim zwierzętom. Jest tam mnóstwo drzew i podejrzewamy, że (bóbr - red.) może przedostawać się na sąsiednie mokradła w poszukiwaniu pożywienia. Pojawił się i robi to, co bóbr, czyli ścina drzewa i zbiera zapasy na zimę. W ten sposób, gdy zrobi się zbyt zimno albo będzie za dużo wody, może po prostu zostać w swoim małym legowisku i się ogrzać - wyjaśnił.

Klatka kluczowa-81194
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Źródło: Pensthorpe Natural Park

Bóbr zostawił ślady

Spowage już wcześniej podejrzewał, że na terenie rezerwatu mógł pojawić się bóbr. Jeden z wolontariuszy dostrzegł pień drzewa "przycięty niemal jak zaostrzony patyk". Początkowo Spowage zastanawiał się, czy nie jest to dzieło człowieka, ale po zauważeniu "klasycznych wiórów bobrowych" u podstawy innego drzewa rozstawił fotopułapki. Uchwyciły one samotne zwierzę wędrujące po lesie.

- (Bobry - red.) są bardzo nieuchwytne. To był wyjątkowy moment zobaczyć go tam żyjącego pełnią życia po tym, jak nie widziano go w Norfolk przez setki lat - cieszył się Spowage.

"O mój Boże, co mamy zrobić?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"O mój Boże, co mamy zrobić?"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: The Guardian, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Pensthorpe Natural Park

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom