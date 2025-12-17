W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki

Logo TVN24
Maroko-000443
Mieszkańcy miasta Safi zmagają się ze skutkami powodzi
Źródło: Reuters
Co najmniej 37 osób zginęło w wyniku powodzi w marokańskim mieście Safi. W ciągu zaledwie godziny woda zalała tam dziesiątki domów i ulic.

Co najmniej 37 osób zginęło w wyniku gwałtownych powodzi, które w niedzielę nawiedziły nadmorskie miasto Safi w zachodnim Maroku. Jak podała państwowa telewizja, ulewy były tak intensywne, że w ciągu jednej godziny ulice zamieniły się w rwące potoki, w których pływały samochody, śmieci i fragmenty miejskiej infrastruktury.

Woda zalała dziesiątki domów i sklepów w historycznym centrum, a w niektórych dzielnicach - zwłaszcza w Bab Chabaa - poziom wody sięgał nawet czterech metrów. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali, dwie pozostają w stanie krytycznym. Według władz lokalnych, około 70 gospodarstw domowych zostało całkowicie zniszczonych, a szkoły pozostaną zamknięte przez co najmniej trzy dni.

Mieszkańcy opisują niedzielę jako "czarny dzień". - Straciłem wszystko [...] - mówił jeden z ocalałych w rozmowie z agencją AFP. Ponadto apelują o szybszą reakcję służb i przyjazd ciężkiego sprzętu do wypompowywania wody.

Katastrofa w Safi może być kolejnym sygnałem ostrzegawczym

Władze Maroka poinformowały, że wciąż prowadzone są działania poszukiwawcze i ratunkowe. Jednocześnie prokuratura wszczęła śledztwo, by ustalić, czy zaniedbania infrastrukturalne - w tym niewydolny system kanalizacji - przyczyniły się do tragedii o tak wielkiej skali.

Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób

We wtorek rząd ogłosił ogólnokrajową akcję pomocową dla około 73 tysięcy rodzin z 28 prowincji dotkniętych przez powodzie, śnieżyce i niskie temperatury. W ramach programu dostarczane są im żywność i koce.

Eksperci wskazują, że katastrofa w Safi może być kolejnym sygnałem ostrzegawczym w regionie coraz bardziej dotykanym skutkami zmian klimatu. Maroko od siedmiu lat zmaga się z wyniszczającą suszą, a ubiegły rok był najcieplejszy w historii pomiarów. Utrata pojemności zbiorników wodnych i niestabilna pogoda zwiększają ryzyko ekstremalnych zjawisk - od suszy po nagłe powodzie.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: BBC, Reuters, Al Jazeera

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

