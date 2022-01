Bocian przebył z Polski do Kenii kilka tysięcy kilometrów. Zginął od porażenia prądem

Martwego bociana białego znaleziono w Kenii. Obrączki na jego nogach wskazują na to, że przyleciał z Polski, co potwierdzili eksperci z kenijskiej organizacji ds. dzikiej przyrody. Ptak zginął w wyniku porażenia prądem.

Jak opisują lokalne media, mieszkaniec jednej z wiosek w hrabstwie Nandi w Kenii zasypiał we wtorek wieczorem, gdy nagle usłyszał głośny huk. Po tym, jak natychmiast wstał z łóżka i wyszedł na zewnątrz, zobaczył iskry z pochodzące z przewodów elektrycznych w pobliżu swojego domu.

- Na ziemi znalazłem ptaka, który się trząsł. Wyglądało na to, że został porażony prądem - opowiadał Erick Kipyegon. Bocian doznał poparzeń na całym ciele, a jedno skrzydło miał złamane. Mężczyzna zabrał go do swojego domu, aby udzielić mu pomocy. Godzinę później bocian jednak zmarł.