Przez 200 lat oferował schronienie przed słońcem. Powaliły go ulewne deszcze

Do niedawna jednym z popularnych punktów wizyty w Parku Stanowym Catalina w Arizonie było zrobienie zdjęcia z Dwustuletnim Kaktusem (ang. Bicentennial Cactus) - gigantycznym, bo sięgającym około 12-15 metrów przedstawicielem gatunku karnegia olbrzymia (Carnegiea gigantea), zwanym też saguaro. To gatunek sukulenta z rodziny kaktusowatych. Jego liczne ramiona zacieniały część jednego ze szlaków od XIX wieku aż do sierpnia, kiedy to odkryto jego powalone szczątki.