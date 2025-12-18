Kapucynka "trafiła" na dołek. Wcześniej terroryzowała miasto

Vicosa to najmniejsza gmina w stanie Rio Grande do Norte położonym na północnym wschodzie Brazylii. Według danych z 2022 roku ten region zamieszkuje około dwóch tysięcy osób. W ostatnich dniach spokojne życie mieszkańców zakłócała małpka kapucynka. Według doniesień mediów, od piątku 12 grudnia zwierzę włamywało się do domów, zabierało z nich różne rzeczy oraz demolowało kuchnie. Pojawiły się także doniesienia o pogryzieniach ludzi.
Ukradła ekspres do kawy
Wyczyny kapucynki były dokumentowane przez mieszkańców. Zdjęcia i filmy rozpowszechnione przez brazylijskie media społecznościowe grupy Globo pokazują między innymi, jak małpka otwiera klatki i wypuszcza z nich ptaki. Jedno z nagrań prezentuje ją trzymającą ekspres do kawy. Z kolei na innym ma nóż i uderza nim o ścianę domu.
Sprawą zainteresowały się lokalne służby, które zarządziły obławę. Jednak strażacy, którzy ruszyli w pogoń za małpką, nie zdołali jej złapać. Ostatecznie intruza udało się schwytać dopiero we wtorek, 16 grudnia. Według mediów kapucynka trafiła na komisariat w miejscowości Vicosa.
Brazylijski biolog Kaliton Gomes z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Rio Grande do Norte w wywiadzie dla hiszpańskiej agencji EFE powiedział, że niezwykłe zachowanie kapucynki może być wynikiem "coraz bardziej powszechnych kontaktów ludzi ze zwierzętami".
- Ważne jest, żeby nie stykać się ze zwierzęciem, ponieważ może ono być nosicielem chorób przenoszonych na ludzi. Po drugie, należy skontaktować się z policją ochrony środowiska, aby mogła się nim zaopiekować - podkreślił.
