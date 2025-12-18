Kapucynka "trafiła" na dołek. Wcześniej terroryzowała miasto

Małpy uciekły z laboratorium Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2024

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Vicosa to najmniejsza gmina w stanie Rio Grande do Norte położonym na północnym wschodzie Brazylii. Według danych z 2022 roku ten region zamieszkuje około dwóch tysięcy osób. W ostatnich dniach spokojne życie mieszkańców zakłócała małpka kapucynka. Według doniesień mediów, od piątku 12 grudnia zwierzę włamywało się do domów, zabierało z nich różne rzeczy oraz demolowało kuchnie. Pojawiły się także doniesienia o pogryzieniach ludzi.

Ukradła ekspres do kawy

Wyczyny kapucynki były dokumentowane przez mieszkańców. Zdjęcia i filmy rozpowszechnione przez brazylijskie media społecznościowe grupy Globo pokazują między innymi, jak małpka otwiera klatki i wypuszcza z nich ptaki. Jedno z nagrań prezentuje ją trzymającą ekspres do kawy. Z kolei na innym ma nóż i uderza nim o ścianę domu.

Sprawą zainteresowały się lokalne służby, które zarządziły obławę. Jednak strażacy, którzy ruszyli w pogoń za małpką, nie zdołali jej złapać. Ostatecznie intruza udało się schwytać dopiero we wtorek, 16 grudnia. Według mediów kapucynka trafiła na komisariat w miejscowości Vicosa.

VÍDEO: Macaco-prego que furtou cafeteira é flagrado com faca e acaba capturado no RN https://t.co/DJUd9l2SNu #g1 pic.twitter.com/EfKaHRZwIs — g1 (@g1) December 17, 2025 Rozwiń

Brazylijski biolog Kaliton Gomes z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Rio Grande do Norte w wywiadzie dla hiszpańskiej agencji EFE powiedział, że niezwykłe zachowanie kapucynki może być wynikiem "coraz bardziej powszechnych kontaktów ludzi ze zwierzętami".

- Ważne jest, żeby nie stykać się ze zwierzęciem, ponieważ może ono być nosicielem chorób przenoszonych na ludzi. Po drugie, należy skontaktować się z policją ochrony środowiska, aby mogła się nim zaopiekować - podkreślił.