Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami

Jak poinformowała agencja informacyjna Reuters, pokrywa śnieżna w prefekturze Aomori, położonej na północy japońskiej wyspy Honsiu, sięga co najmniej 13 centymetrów. Intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego także w sąsiednich prefekturach.
Wstrzymane loty, wypadki na drogach
Japońska stacja NTV podała, że z powodu niskiej widzialności loty w prefekturach Aomori oraz Hyogo zostały odwołane. Utrudnienia dotknęły także transport kolejowy, nie kursują lokalne pociągi w prefekturze Aomori. Z kolei na drogach w prefekturze Miyagi doszło do co najmniej 13 wypadków. Meteorolodzy zaapelowali do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przygotowanie się na kolejne utrudnienia, jakie mogą przynieść śnieżyce.
