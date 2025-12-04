Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami

Śnieżyce nawiedziły północną część japońskiej wyspy Honsiu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała agencja informacyjna Reuters, pokrywa śnieżna w prefekturze Aomori, położonej na północy japońskiej wyspy Honsiu, sięga co najmniej 13 centymetrów. Intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego także w sąsiednich prefekturach.

Dowiedz się więcej: Sypnęło śniegiem, na drogi wyjechały odśnieżarki

Wstrzymane loty, wypadki na drogach

Japońska stacja NTV podała, że z powodu niskiej widzialności loty w prefekturach Aomori oraz Hyogo zostały odwołane. Utrudnienia dotknęły także transport kolejowy, nie kursują lokalne pociągi w prefekturze Aomori. Z kolei na drogach w prefekturze Miyagi doszło do co najmniej 13 wypadków. Meteorolodzy zaapelowali do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przygotowanie się na kolejne utrudnienia, jakie mogą przynieść śnieżyce.