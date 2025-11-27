Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii Źródło: Reuters

W tym roku w Japonii odnotowano znaczny wzrost liczby ataków niedźwiedzi na ludzi - podał japoński nadawca publiczny NHK. Od kwietnia w wyniku takich incydentów zginęło trzynaście osób, a ponad 200 zostało rannych. Władze prefektury Akita, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, chcą wykorzystać drony do zapobiegania atakom niedźwiedzi. Jak tłumaczą, urządzenia mogłyby patrolować okoliczne tereny i wydawać ostrzeżenia przed zwierzętami.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

W październiku przeprowadzono pokaz umiejętności i możliwości wykorzystania dronów do zapobiegania atakom niedźwiedzi. Kierował nim Yoshikawa Fumitaka, szef organizacji wysyłającej drony i operatorów dronów do miejsc katastrof.

Pierwsze zadanie miało na celu sprawdzenie, czy dron może być użyty do ostrzegania ludzi przed znajdującym się w pobliżu niedźwiedziem. Ostrzeżenie dźwiękowe - "Trwa szkolenie dronów" było odtwarzane przez głośnik urządzenia i było słyszalne w promieniu 200 metrów. Odtworzenie alarmu dźwiękowego podczas zbliżania się do niedźwiedzi przyniosło nieoczekiwany efekt - zwierzęta uciekły w góry po usłyszeniu głosu.

- Najważniejsze jest, aby znaleźć niedźwiedzie i je przepędzić. Jeśli jednak uciekną w nieoczekiwanym kierunku, będziemy mieli kłopoty. Problem polega na tym, czy możemy kontrolować ruchy niedźwiedzi za pomocą dronów - powiedział Masudę Ko, myśliwy, który brał udział w testach.

Monitorowanie niedźwiedzi

Zespół przeprowadził też test, który miał sprawdzić, czy drony są w stanie wykryć niedźwiedzie w nocy. Do wielu spotkań z nimi dochodzi w okresie między zmierzchem a świtem, kiedy na zewnątrz panuje ciemność.

Do wykrywania obecności zwierząt wykorzystano czujniki podczerwieni. Zespół mógł wyraźnie dostrzec jego kształt na polach ryżowych w górzystym terenie.

Następnie użyto reflektora, aby spróbować kontrolować ruchy niedźwiedzi, ale zwierzętom najwyraźniej nie przeszkadzało światło. Wyniki mogły być nieco rozczarowujące, ale zespół jest zdeterminowany, by iść naprzód. Ma nadzieję, że urządzenia będą gotowe do użytku do końca przyszłego roku.

- Uważamy, że wykorzystanie dronów pozwoli nam wdrożyć skuteczne środki bezpieczeństwa, które nie będą wymagały dużej liczby personelu - powiedział Yoshikawa. - Naszym celem jest to, aby mieszkańcy byli w stanie sami poradzić sobie z nimi - dodał.

Patrolowanie terenów

Serizawa Marin, reporterka NHK zauważyła, że coraz więcej osób wychodząc z domu w prefekturze Akita zakłada na siebie dzwonki. - Są zaprojektowane tak, aby ostrzegać niedźwiedzia o twojej obecności, żebyś go nie spłoszył - tłumaczyła.

Władze prefektury Akita zatrudniają firmy ochroniarskie do patrolowania okolic szkół oraz odpalania fajerwerków i petard w zaroślach, gdzie mogą czaić się niedźwiedzie. Pomimo tych środków, ludzie ze względów bezpieczeństwa spędzają więcej czasu w budynkach.

W Japonii żyją dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), który zamieszkuje głównie Hokkaido oraz niedźwiedź himalajski (Ursus thibetanus). Ten drugi żyje na wyspach Honsiu i Sikoku.