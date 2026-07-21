Świat Grecja. Szykują się na 43 stopnie Celsjusza Anna Bruszewska |

Gorąco w Atenach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS

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Eksperci z Greckiej Narodowej Służby Meteorologicznej (EMY) wydali alarmy meteorologiczne przed skwarem. Ostrzegają też, że wysoka temperatura powietrza w połączeniu z brakiem opadów spowoduje, że ryzyko wybuchu pożarów będzie duże.

W poniedziałek temperatura maksymalna w mieście Larisa, położonym w środkowej części Grecji, sięgnęła 40 stopni Celsjusza. Taką wartość odnotowano też w Seresie na północy kraju. We wtorek i w środę termometry mogą pokazać tam miejscami nawet 43 st. C.

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Temperatura maksymalna w poniedziałek 20.07 Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Fala upałów nawiedziła Grecję

Według EMY fala upałów ma utrzymać się co najmniej do środy. Najwyższe temperatury prognozowane są dla środkowej części kraju, Tesalii, wschodnich regionów kontynentalnych i niektórych części Peloponezu. Eksperci przewidują, że nieco chłodniej będzie na obszarach przybrzeżnych i wyspach ze względu na morską bryzę. Ale i tam temperatura będzie powyżej normy wieloletniej.

We wtorek pracownicy Greckiego Czerwonego Krzyża utworzyli przy Akropolu punkt porad dotyczących radzenia sobie z upałami. Rozdawali turystom darmowe butelki z wodą i ulotki z informacjami o środkach bezpieczeństwa w czasie skwaru, a personel medyczny pozostawał w gotowości z mobilną jednostką medyczną, aby reagować na wszelkie incydenty zdrowotne.

- Lubię upały. Po prostu trzeba być do nich odpowiednio przygotowanym, dlatego mam butelkę wody z elektrolitami, kapelusz, jasne ubrania - powiedział Adrian, turysta z Australii, który przyjechał na wakacje do Grecji.

Upalnie w Grecji Źródło: ENEX

Wielu turystów przygotowało się na wysokie wartości na termometrach. - Spodziewaliśmy się upałów, więc jesteśmy dobrze przygotowani: mamy dużo wody i myślę, że dzięki powolnemu poruszaniu się, nieplanowaniu zbyt wielu aktywności, a także dzięki częstym przerwom udało nam się sobie z nimi poradzić - powiedziała Alita, turystka z Australii.

Upalnie w Atenach Gorąco w Atenach Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS Upalnie w Grecji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS Gorąco w Atenach Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS Upalnie w Grecji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS Upalnie w Grecji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS Gorąco w Atenach Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS

Apel o unikanie przebywania na słońcu

Fala upałów skłoniła władze do wdrożenia nadzwyczajnych środków mających na celu ochronę grup szczególnie narażonych na wysoką temperaturę. Greckie ministerstwo pracy wprowadziło ograniczenia dotyczące pracy na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia (11-17) na obszarach, które będą najbardziej dotknięte spiekotą.

Urzędnicy apelują do osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i osób z chorobami przewlekłymi o unikanie niepotrzebnych podróży w godzinach szczytu, dbanie o nawodnienie organizmu i korzystanie z klimatyzowanych pomieszczeń, gdy tylko jest to możliwe.

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